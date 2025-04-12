「吃苦當作吃補」台美關稅談判 賴總統發聲：過程順利

賴清德總統12日表示，近期府院展開與跟不同產業進行座談，我們就是希望聽取業界的意見，然後將衝擊降到最低。他說，美國已經公布包括台灣跟以色列都被列為第一批談判的國家，且在昨（11）日晚上也已經進行談判，過程順利。

賴清德總統出席「國際扶輪3523地區地區2025年地區年會開幕式」，他在演講時提到，台灣近年面臨到很多改變，多年來，台灣在面對各項挑戰的時候，都是以積極正面的態度，那麼從挑戰當中得到進步的力量，讓國家持續向前。

賴總統說，在所有當前所有的國際形勢當中，當然有很多挑戰，那我大概舉三個大家比較常提到的，第一個就是國際情勢的快速發展，沒有想到川普總統會在這麼快的時間內，就提出對等關稅政策，衝擊了台灣，當然也影響了全世界；那第二個是集權、威權主義也持續的集結擴張，這在地緣政治或世界的和平穩定上面，都是一大挑戰；第三個是淨零轉型，又或者是數位轉型的挑戰。

臺灣不管面對各種挑戰都應該要積極面對，「吃苦當作吃補」，這個是臺灣精神。臺灣要把握機會，所以當我們在面對淨零轉型的時候，我們要全力發展低碳經濟；當我們在面對智慧轉型的時候，要善用產業優勢，推動數位轉型，讓臺灣成為一個人工智慧島；當危險國家集結的時候，我們除了強化我們國家的力量，也要跟友盟國家合作，不僅僅可以促進臺海的和平穩定，在產業上，也可以建立非紅供應鏈的關鍵地位，讓臺灣可以持續發揮正面的功能，也可以讓臺灣的經濟產業發展得以持續進步。