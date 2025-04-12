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關稅戰台美談判…朱立倫：雖是好事 別忘了要付多少代價

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
朱立倫強調除了美國關稅，還有匯率、美國公債的帳仗要打。記者鄭國樑／攝影
朱立倫強調除了美國關稅，還有匯率、美國公債的帳仗要打。記者鄭國樑／攝影

國民黨主席朱立倫針對美國對等關稅事件，強調關稅案並未暫停，接下來還有一樣嚴峻的匯率戰，與台灣外匯美債占比超過90%的問題。

他強調政府有和美國開始談判是好事，但是不要忘了談判過程中要付出多少代價，這是全民都要關心，而且不是只有關稅問題，還有匯率戰、美債問題，每一項都關到國家經濟安全跟社會穩定，每一項都非常重要。

國民黨桃園市立委牛煦庭今天下午在選區舉辦「反詐騙顧民生、反仇恨護善良」演講會，反制綠營大罷免，朱立倫和桃園市長張善政、立委陳菁徽、吳宗憲、謝龍介都到場立挺。

朱立倫指出，現在大家最關心的是美國對等關稅，這對台灣是非常嚴重的事，很多人說不32%關稅是暫停了嗎，事實是美國雖暫緩，但另外提出增加10％而且已經生效沒有停，有些人說10%是小事情，這是大事情啊。

朱立倫說，台灣很多代工都是「毛三到四」，就是利潤3%到4%，如果美國關稅10%，那這些代工業要賺什麼？所以他要強調這對台灣的產業和經濟真的是國難當頭，日本、新加坡都把10%視為嚴重的國難，只有賴總統跟民進黨沒有當國難，因為還在利用這個時間趕快搞大罷免，明天還要在台北發動大罷免，認為只要罷免國民黨，關稅、經濟和兩岸會不會打仗都不重要，真的是不顧民生不顧大家。

朱立倫指出，除了美國對等關稅，這幾天開始匯率戰開始了，美國要求新台幣升值10%至20%，有人說升值不是很好嗎？要知道對出口商而言，價格就比對手多10%、20%，也就完蛋了。

朱立倫說，關稅、匯率問題，接下來就是美國國債，也就是政府公債，有人說這和台灣百姓有什麼關係？大家知不知道台灣是外匯存底最多的國家之一，外匯是全台灣人的，現在有5700多億元的外匯存底（2月存底約5776億美元），有5200多億責了美國公債約9成2，央行自己承認這數字。

朱立倫表示，台灣有這麼多美國公債，川普說要讓公債短期變成長期，而且要變成零利率不付利息，改為100年還本，還要索取保管費，這對台灣是很大的衝擊，5780億元的外匯存底有5720億元買了美國公債。

朱立倫強調，美債會是接下來另一個挑戰，現在要跟美方談判，大家如果說保持10％關稅就好，問題是要付出什麼代價？還沒開始談，台積電已經送給美國了（花千億美元到美國設廠），接下來還要再1000億嗎，要知道那是美金。總統要組成投資美國隊、採購美國隊，有沒有想清楚，我們是台灣隊，我們是中華民國，最重要是顧台灣，要為台灣。

朱立倫說，他前兩天邀集15位縣市長，針對美國對等關稅的問題，提出每一項的對策都是為了台灣，中央要花880億元特別預算要解決關稅問題，遠遠不夠，國民黨經過實務精算至少要2000億元，民進黨不要過兩天880億元的子彈一下用完了，難道要立法院一次一次通過特別預算嗎，這不可能的事嘛。

朱立倫強調，政府要為台灣要創造內需，也希望每個縣市努力創造內需，而且要發展觀光，讓國際觀光客來台灣，一個月免簽，同時開放陸客來台，都是為了觀光，結果民進黨光看到「陸客」，每天罵朱立倫和國民黨只要中國觀光客，卻不管沒有觀光客，沒有大陸觀光客影響台灣產業多大，民進黨只顧意識形態，不顧大家。

朱立倫說，國民黨年初就主張5300多億元超收稅額全民普發發1萬元，現在國難當頭，新加坡、英國、美國都這樣做，連日本也要發1萬元，國民黨這項主張從年初開始說，面對美國關稅現在是全民受害，普發1萬元要不要做？當然要做，國民黨立委都是為了台灣，顧大家的肉肚（飯碗），不是要政治鬥爭，而民進黨每天都搞政治鬥爭、大罷免，他呼籲大家這次一定要勇敢站出來對抗大罷免，就算進入3階（投票），也要勇敢喊出不同意，讓像牛煦庭這樣優質的國民黨立委繼續為我們打拚。

牛煦庭用圖表強調立法院通過的預算遠比國民黨馬英九擔任總統的時候高出許多，卻被民進黨抹黑。記者鄭國樑／攝影
牛煦庭用圖表強調立法院通過的預算遠比國民黨馬英九擔任總統的時候高出許多，卻被民進黨抹黑。記者鄭國樑／攝影

川普 關稅

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