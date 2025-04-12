關稅戰台美談判…朱立倫：雖是好事 別忘了要付多少代價

國民黨主席朱立倫針對美國對等關稅事件，強調關稅案並未暫停，接下來還有一樣嚴峻的匯率戰，與台灣外匯美債占比超過90%的問題。

他強調政府有和美國開始談判是好事，但是不要忘了談判過程中要付出多少代價，這是全民都要關心，而且不是只有關稅問題，還有匯率戰、美債問題，每一項都關到國家經濟安全跟社會穩定，每一項都非常重要。

國民黨桃園市立委牛煦庭今天下午在選區舉辦「反詐騙顧民生、反仇恨護善良」演講會，反制綠營大罷免，朱立倫和桃園市長張善政、立委陳菁徽、吳宗憲、謝龍介都到場立挺。

朱立倫指出，現在大家最關心的是美國對等關稅，這對台灣是非常嚴重的事，很多人說不32%關稅是暫停了嗎，事實是美國雖暫緩，但另外提出增加10％而且已經生效沒有停，有些人說10%是小事情，這是大事情啊。

朱立倫說，台灣很多代工都是「毛三到四」，就是利潤3%到4%，如果美國關稅10%，那這些代工業要賺什麼？所以他要強調這對台灣的產業和經濟真的是國難當頭，日本、新加坡都把10%視為嚴重的國難，只有賴總統跟民進黨沒有當國難，因為還在利用這個時間趕快搞大罷免，明天還要在台北發動大罷免，認為只要罷免國民黨，關稅、經濟和兩岸會不會打仗都不重要，真的是不顧民生不顧大家。

朱立倫指出，除了美國對等關稅，這幾天開始匯率戰開始了，美國要求新台幣升值10%至20%，有人說升值不是很好嗎？要知道對出口商而言，價格就比對手多10%、20%，也就完蛋了。

朱立倫說，關稅、匯率問題，接下來就是美國國債，也就是政府公債，有人說這和台灣百姓有什麼關係？大家知不知道台灣是外匯存底最多的國家之一，外匯是全台灣人的，現在有5700多億元的外匯存底（2月存底約5776億美元），有5200多億責了美國公債約9成2，央行自己承認這數字。

朱立倫表示，台灣有這麼多美國公債，川普說要讓公債短期變成長期，而且要變成零利率不付利息，改為100年還本，還要索取保管費，這對台灣是很大的衝擊，5780億元的外匯存底有5720億元買了美國公債。

朱立倫強調，美債會是接下來另一個挑戰，現在要跟美方談判，大家如果說保持10％關稅就好，問題是要付出什麼代價？還沒開始談，台積電已經送給美國了（花千億美元到美國設廠），接下來還要再1000億嗎，要知道那是美金。總統要組成投資美國隊、採購美國隊，有沒有想清楚，我們是台灣隊，我們是中華民國，最重要是顧台灣，要為台灣。

朱立倫說，他前兩天邀集15位縣市長，針對美國對等關稅的問題，提出每一項的對策都是為了台灣，中央要花880億元特別預算要解決關稅問題，遠遠不夠，國民黨經過實務精算至少要2000億元，民進黨不要過兩天880億元的子彈一下用完了，難道要立法院一次一次通過特別預算嗎，這不可能的事嘛。

朱立倫強調，政府要為台灣要創造內需，也希望每個縣市努力創造內需，而且要發展觀光，讓國際觀光客來台灣，一個月免簽，同時開放陸客來台，都是為了觀光，結果民進黨光看到「陸客」，每天罵朱立倫和國民黨只要中國觀光客，卻不管沒有觀光客，沒有大陸觀光客影響台灣產業多大，民進黨只顧意識形態，不顧大家。