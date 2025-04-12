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閣揆彰濱產業傾聽之旅 業者籲急單要加班應有彈性措施免觸法

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／連線即時報導
行政院長卓榮泰今到彰濱鹿港產業園區服務中心參加彰化產業座談會。記者劉明岩／攝影
行政院長卓榮泰今到彰濱鹿港產業園區服務中心參加彰化產業座談會。記者劉明岩／攝影

閣揆卓榮泰展開產業傾聽之旅，今到彰濱鹿港產業園區服務中心參加彰化產業座談會，會後表示，已充分了解產業界當前遇到的困難，希望大家能給政府充裕時間把紓困特別條例做得周延，日後執行更有效率。

彰化產業座談在卓榮泰等人開場白之外，分組進行約3小時，會後卓榮泰表示，賴清德總統要求各部會到基層進行產業傾聽之旅，最重要的是聽過之後更有信心和底氣，能把整個紓案方案後續調整得更完備。

卓榮泰說，因為有一絲絲時間讓政府做得更完備，所以下周會與各部會商量一下看特別條例怎麼做，希望大家給政府充裕時間做得更周延，這樣產業界會越有信心，未來政府推出的辦法執行上更有效率。

鹿港彰濱廠協會理事長林碧鬆建議，美國暫緩90天實施32%關稅，產業界面臨急單製造出貨，產量可能是正常的兩倍，一時之間無法找到足夠人手和增開生產線，只能請勞工超時工作，產業界要請勞動部做出彈性緩衝方案協助產業界，今行政院沒帶勞動部來，但會帶回意見交給勞動部研議。

縣長王惠美說，產業界對原本5%關稅已能運作有好收益，若從32%談到10%甚至回到5%是比較好，如果台美雙方可以談到對等零關稅當然更好。

川普 關稅

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