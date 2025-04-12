閣揆彰濱產業傾聽之旅 業者籲急單要加班應有彈性措施免觸法

閣揆卓榮泰展開產業傾聽之旅，今到彰濱鹿港產業園區服務中心參加彰化產業座談會，會後表示，已充分了解產業界當前遇到的困難，希望大家能給政府充裕時間把紓困特別條例做得周延，日後執行更有效率。

彰化產業座談在卓榮泰等人開場白之外，分組進行約3小時，會後卓榮泰表示，賴清德總統要求各部會到基層進行產業傾聽之旅，最重要的是聽過之後更有信心和底氣，能把整個紓案方案後續調整得更完備。

卓榮泰說，因為有一絲絲時間讓政府做得更完備，所以下周會與各部會商量一下看特別條例怎麼做，希望大家給政府充裕時間做得更周延，這樣產業界會越有信心，未來政府推出的辦法執行上更有效率。

鹿港彰濱廠協會理事長林碧鬆建議，美國暫緩90天實施32%關稅，產業界面臨急單製造出貨，產量可能是正常的兩倍，一時之間無法找到足夠人手和增開生產線，只能請勞工超時工作，產業界要請勞動部做出彈性緩衝方案協助產業界，今行政院沒帶勞動部來，但會帶回意見交給勞動部研議。

縣長王惠美說，產業界對原本5%關稅已能運作有好收益，若從32%談到10%甚至回到5%是比較好，如果台美雙方可以談到對等零關稅當然更好。