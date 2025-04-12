美國關稅戰 卓揆曝台美昨晚交涉結果是「健康的」

行政院長卓榮泰今到彰濱鹿港產業園區服務中心參加彰化產業座談會，指出台美昨晚已展開交涉，視訊談判結果是「健康的」，政府會先撥公務預算應急，未來還可動用四大基金因應產業需求。

卓榮泰的談話側重政府作為，強調台灣排在優先對等的前面跟美方交換意見，昨晚雙方展開交涉，礙於國際慣例和默契不方便公開，但談判內容是「健康的」，地方政府、產業界若想了解，政府會在合理狀況下向國人發布資訊。

卓榮泰指出，去年11月美國總統大選，我國已知道美國未來政策可能會有改變，即由行政院副院長鄭麗君設置和主持台美經貿專案小組，大家已看到小組運作，還會對台美可能發生的經貿變化作研判和分析。

卓榮泰又說，政府早已對美國關稅作了試算，結果全世界都一樣，關稅超出預期，所以政府4月3日僅用一天就作出880億元紓困方案，這是政府從產業可能受挫層面回溯得到的結果，並非政府的施政需要，政府未來還會積極穩定與台美交涉，昨天有結果令人欣慰，希望繼續推動台美雙方面朝互利共榮的局面來談判，且我國未來談判都是爭取國家利益和維護產業國際競爭力的兩大原則，請國人安心。

他表示，等一切形勢底定之後，就是考驗政府的有效執行力，包括特別條例、預算編列的執行，目前九大面向、20項措施都已經定在這裡，本來想下周一公布，但內容一定有不夠周全之處，等經濟部等部局與業者談話之後，若有截然不同意見，讓各部會調整以因應現在各種變化，或許多一周再公布。

卓榮泰又說，產業界紓困會在880億元架構裡，可能往上增加，政府察覺到企業可以做擴大設備、汰舊換新來因應未來局面，走向世界和國際，政府會在90天黃金時間跟美方談判，等整個情勢底定了行政團隊用快時間把紓困下放到產業界。

卓榮泰表示，可能業者會問，萬一90天時間內發生損失怎麼辦？行政院已交代各部會用公務預算應急，若不夠，還可動用行政院預備金甚至四大基金，日後行政院用公務預算補回去，至於勞工方面已有勞動部準備450億元安定就業措施，國際會也研擬提出中長期經濟發展策略新計畫，因應目前問題造成國內產業結構可能重大轉型、改變。

全國工業區廠商聯合總會理事長許正雲相當樂觀，認為危機可能是轉機，主張目前靜觀其變，或許會有更好結果。鹿港彰濱廠協會理事長林碧鬆說，期盼政府協助中小企業在資金壓力下減緩還本資金或降低利率，可讓廠商喘息，把握90天衝刺接訂單，也期待政府談判抓到最好平衡點讓台灣廠商有競爭力、生存空間。