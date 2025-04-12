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零關稅將崩盤、失業、滅農 楊儒門：白米非籌碼是主權

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
「白米炸彈客」楊儒門說，「白米不是籌碼，是主權」，他們不是反美，而是反對出賣農民的交易，台灣的白米不能是在國際談判桌上的籌碼。記者游明煌／攝影
「白米炸彈客」楊儒門說，「白米不是籌碼，是主權」，他們不是反美，而是反對出賣農民的交易，台灣的白米不能是在國際談判桌上的籌碼。記者游明煌／攝影

賴清德總統日前提出關稅談判台、美雙方「零關稅」等5點作法。農民擔心零關稅衝擊大，「白米炸彈客」楊儒門說，美國米每公斤30元、台灣米50元，如果零關稅一「開放」，就是崩盤、失業、滅農三連擊，「白米不是籌碼，是主權」，「我們不是反美，我們是反對出賣農民的交易」，台灣的白米不能是在國際談判桌上的籌碼。

農業部長陳駿季日前也曾表示，絕對堅守稻作，不讓進口美國稻米關稅降低，但農民農民擔心美國對等關稅談判衝擊稻作，並指從零關稅開始談，並不表示所有產品都零關稅，重點是在後面的「開始談」。

楊儒門今天說，台灣的稻米不只是農產品，那是我們的糧本，台灣每年進口14萬多公噸的稻米，美國就占了一半，早就吃很飽了，「現在還想怎樣？還要我們關稅歸零，全面開放？開什麼玩笑！」

楊儒門表示，政府應該考慮的是農民的需求，而不是美國的需求，把關稅打掉，就等於跟美國說：「來，把我們的白米吃掉吧！」這不是什麼冷冰冰的數據，而是我們的飯碗、我們的土地、我們的未來。

楊儒門說，美國米每公斤30元，台灣的米50元，「開放」兩個字一出來，就是崩盤、失業、滅農三連擊。三十幾萬的農民、耕作、運輸、代耕、碾米，這一條產業鏈要被一張貿易協議斷掉？開放的不是市場，是我們的生活命脈。

楊儒門表示，他們不是反對國際化，而是要守住根本，台灣糧食自給率已經剩不到三成了，再開放下去，以後有戰爭、有災難、有斷鏈，你吃什麼，吃iPhone嗎，還是吃晶片。美國自己的稻米也沒開放，日本有開嗎？韓國有開嗎？人家保護得比我們還兇。只有我們，還在被逼著讓利，被逼著簽下會讓農民破產的條約。

「我們要的是公平談判，不是犧牲農民。」楊儒門認為，要開放，請問有沒有準備補償，有沒有問過農民，要簽FTA，還是要簽我們的死刑狀？不是不能談，但稻米必須是「非談判項目」，要讓你拿出的是什麼，一次性補助就想打發一輩子的土地？

「白米不是籌碼，是主權。」楊儒門表示，今天不是在談條文，是在守一條命、一條產業鏈、一個世代的尊嚴，「我們不是反美，我們是反對出賣農民的交易。」台灣的白米，要種在我們的田裡，不是種在國際談判桌上當籌碼。

針對台美稻米談判，「白米炸彈客」楊儒門自製懶人包，他說，「白米不是籌碼，是主權」，他們不是反美，而是反對出賣農民的交易，台灣的白米不能是在國際談判桌上的籌碼。記者游明煌／攝影
針對台美稻米談判，「白米炸彈客」楊儒門自製懶人包，他說，「白米不是籌碼，是主權」，他們不是反美，而是反對出賣農民的交易，台灣的白米不能是在國際談判桌上的籌碼。記者游明煌／攝影
「白米炸彈客」楊儒門說，「白米不是籌碼，是主權」，他們不是反美，而是反對出賣農民的交易，台灣的白米不能是在國際談判桌上的籌碼。記者游明煌／攝影
「白米炸彈客」楊儒門說，「白米不是籌碼，是主權」，他們不是反美，而是反對出賣農民的交易，台灣的白米不能是在國際談判桌上的籌碼。記者游明煌／攝影

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