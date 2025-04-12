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關心美關稅政策 農業部與沿近海鬼頭刀漁業座談

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

因應美國關稅調整，農業部上週提出「我國出口供應鏈支持方案」，農業部次長黃昭欽12日在臺東與沿近海鬼頭刀業者、漁會、臺東縣政府、漁會、水產加工廠及外銷業者進行座談，農業部將持續關注美國關稅政策的後續影響，但針對受影響的輸美鬼頭刀出口供應鏈，農業部會給予最大的支持，協助維繫美國市場。

黃昭欽表示，面對關稅的不確定性，今天特別來與鬼頭刀業者座談，希望能了解未來可能遇到的問題及困難，而農業部也已推出三大面向的方案，支持可能受到影響的漁民。此外，針對媒體詢問漁民擔心價格可能下跌，黃昭欽次長表示，目前漁獲流通還算順暢，但面對未來的不確定性，農業部持續關注，對於漁民、加工廠等相關漁業經營者，也將提供金融上的支持。

農業部表示，面對關稅調整之不確定性，以維持產業永續及糧食安全為目標，投入資源支持沿近海鬼頭刀漁業，對於生產端、加工端及通路端，給予金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場三大面向，包括對於有輸美外銷實績或其外銷產業供應鏈之農漁業者及農企業，農業部將補貼專案農貸利息，減輕貸款利息負擔及營運壓力；為推動外銷冷鏈體系提升產品品質維持競爭優勢，優先針對受衝擊的台灣新港鬼頭刀漁業改進計畫（FIP）船隊及產銷鏈推動冷鏈設施設備升級，提升產業競爭力。

農業部表示，將輔導台灣新港鬼頭刀漁業改進計畫（FIP）船隊取得海洋管理委員會（MSC）認證或通過衛生評鑑，提升產品價值及競爭力，藉以開拓美國以外的高端市場；獎勵辦理國內行銷活動，拓展多元通路帶動國內消費；針對可能受影響品項之輸美業者研議提供外銷獎勵，鼓勵持續銷美，也將辦理海外行銷活動、媒合通路，強化臺灣農漁產品品牌形象及曝光率，協助沿近海鬼頭刀產業精進升級，厚實產業競爭力與永續發展，建構韌性漁業佈局全球。

會中業者表示，美國為我國重要出口市場國，但美國政策不確定性高，且關稅造成實質出口不確定，除國際貿易外，亦需同步經營國內市場通路。黃昭欽次長表示，為持續鞏固美國市場及確保供應鏈管道暢通，農業部研議之支持方案除提供強化外銷冷鏈體系及標章認驗證外，透過結合漁業團體及地方政府在地力量擴大行銷力道，同時結合電子商務平台積極擴展國內市場通路，提升沿近海鬼頭刀產業鏈韌性。

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