台美商議對等關稅 張啓楷倡：兩上策、一中策、一不讓

美國總統川普公布對等關稅新政，多國紛紛提出與美方協商的要求，我國被列為首波談判名單，行政院今表示，談判團隊與美國相關官員已視訊會議。民眾黨立院黨團副總召張啓楷提出，台灣應「兩上策、一中策、一不讓」，認為我國代表團要有給有拿，不能全盤皆輸。

張啓楷表示，「兩上策、一中策、一不讓」中的， 兩「上策」是買核電設備和服務，以及投資川普積極推動的天然氣開採和基礎設備； 一「中策」是買美債或把美債短期改中長期； 一「不讓」是美方要求取消進口美豬產地和瘦肉精的標示，攸關食安和國人健康，我國不能讓。

張啓楷表示，川普總統是以美國的利益為第一優先，但有著善變的個性，難預測會丟出什麼樣的牌，我國第一階段就去跟美方談判，真的是禍福難料，不過好的談判一定是「有給也要有拿」，不能全盤接受。 就像上次台積電那麼大的善意，1000億投資下去，卻換來32%的高關稅，相信全民都不能接受。

張啓楷解釋，所謂「上策」是指美國政府要的，也是我國需要的核能。第一個好處是台美逆差可減少；第二個好處是我國電力不夠穩定，有了核電後，電力可以穩定且價格較便宜，如此一來，不僅不用漲電價，還可以降電價。此外，根據國際公約的規定，戰爭或動亂時，不能攻擊核電廠。

張啓楷說，另一個「上策」是，我國不只購買美國的天然氣，而且還跟美方投資，今年3月時已經跟阿拉斯加的官方天然氣公司合作，未來再投資、一起賺錢。

至於「中策」，張啓楷表示，我國可以適度去買美國的美債，特別是有些短期的，或把它變中長期，藉此幫美國，「他們欠我們人情，我們就可以要求降關稅。 」

張啓楷強調，「不讓」是指面對美國現在的施壓，進口美豬不要標示產地，也不能標示含有瘦肉精，但這牽涉到全台灣人民的食安和健康，我國絕對不能讓。