台美視訊商議對等關稅 卓榮泰：互利互贏基礎合作
美國暫緩對等關稅90天，行政院長卓榮泰今天證實台灣經貿談判團隊11日與美國相關官員進行視訊會議，他說，雙方願意在互利互贏的基礎上，進行更有效的對話與合作。
台灣經貿談判團隊11日與美國相關官員進行視訊會議。行政院長卓榮泰今天出席彰化產業座談會。
卓榮泰接受媒體聯訪表示，積極的應變、穩健的交涉，以及將來有效率的執行，是政府面對這次美國關稅調整設下的幾項原則。民眾會感到欣慰，昨天晚上雙方的代表團已經展開視訊會議。
卓榮泰表示，雙方就對等關稅、非關稅貿易障礙以及出口管制在內等經貿議題交換意見。內容與細節基於國際談判的慣例與雙方默契，卓榮泰並未透露。
卓榮泰提到，雙方都願意在這樣的基礎上持續推進，將來基於雙方互利共贏的基礎上，會進行更有效的談話與合作。他請民眾繼續支持，讓政府有更多的信心，帶著民眾的期許，為國家爭取最大的利益。
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