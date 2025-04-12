880億元特別條例 政院：觀察情勢發展 最快17日出政院

因應美國對等關稅措施，行政院推出我國出口供應鏈支持方案，預計編列880億元特別預算，閣揆卓榮泰表示，行政院會最快17日通過特別條例草案，不過目前台美談判已經啟動，美中貿易戰態勢仍在發展中，且政府也持續蒐集彙整產業界需求，因此也有可能再退遲一周拍板。

閣揆卓榮泰昨日在立法院面對立委詢答時表示，若沒有大的障礙，行政院會原訂17日通過特別條例，但目前局勢還在改變，若還有些狀況，就多留意一周，最晚二周將特別條例送至立法院。

政院人士表示，目前院長產業之旅仍在持續，台美談判也已開始推進，再加上美中貿易戰態勢仍在進展，未來美國政策也可能會有變化，這些都有可能影響業者受衝擊程度，連帶政府協助的經費數額也可能需要調整增減。

不過相關人士指出，20項支持方案及880億元的大方向已定，可能先編列條例草案，將需要的經費匡列出來。

根據行政院規劃的出口供應鏈支持方案，針對製造業和農業推出六大面向、20項措施，包括金融支持、降低行政成本、提升產業競爭力、開拓多元市場、租稅優惠以及安定就業。農業方面三大面向，包括提供金融支持，提升產業競爭力、開拓多元市場等。

根據行政院進一步估計，財政部預計編列140億元投入貿易融資利息減碼、輸出保費優惠等措施；經濟部預計投入410億元，因應外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助以及爭取海外訂單等措施。勞動部針對就業將投入150億元。另一方面，農業部針對農業貸款利率加碼、外銷冷練體系等方案，預計投入180億元。

另一方面，卓榮泰陸續展開產業溝通之旅，同時各方縣市首長也反映產業界期盼銀行不要「雨天收傘」。相關人士指出，政府都有聽取業界心聲，希望能訂定最符合業者需求的協助政策，金管會也已說明，面對當前困境，金管會有一整套的配套措施，銀行不能抽銀根、也不會收傘。