快訊

她手機誤鎖車廂 想借手機沒人理！過來人揭關鍵：不可能幫忙

王力宏遭爆臉部燒傷「火海畫面瘋傳」！工作室急回應曝實情

1張圖看伴隨鋒面的「不穩定帶」！鄭明典：入夜後到台灣陸地

聽新聞
0:00 / 0:00

880億元特別條例 政院：觀察情勢發展 最快17日出政院

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國川普政府推出對等關稅，行政院規劃880億元出口供應鏈支持方案，閣揆卓榮泰表示，行政院會最快17日可拍板通過特別條例草案。圖／行政院提供
美國川普政府推出對等關稅，行政院規劃880億元出口供應鏈支持方案，閣揆卓榮泰表示，行政院會最快17日可拍板通過特別條例草案。圖／行政院提供

因應美國對等關稅措施，行政院推出我國出口供應鏈支持方案，預計編列880億元特別預算，閣揆卓榮泰表示，行政院會最快17日通過特別條例草案，不過目前台美談判已經啟動，美中貿易戰態勢仍在發展中，且政府也持續蒐集彙整產業界需求，因此也有可能再退遲一周拍板。

閣揆卓榮泰昨日在立法院面對立委詢答時表示，若沒有大的障礙，行政院會原訂17日通過特別條例，但目前局勢還在改變，若還有些狀況，就多留意一周，最晚二周將特別條例送至立法院。

政院人士表示，目前院長產業之旅仍在持續，台美談判也已開始推進，再加上美中貿易戰態勢仍在進展，未來美國政策也可能會有變化，這些都有可能影響業者受衝擊程度，連帶政府協助的經費數額也可能需要調整增減。

不過相關人士指出，20項支持方案及880億元的大方向已定，可能先編列條例草案，將需要的經費匡列出來。

根據行政院規劃的出口供應鏈支持方案，針對製造業和農業推出六大面向、20項措施，包括金融支持、降低行政成本、提升產業競爭力、開拓多元市場、租稅優惠以及安定就業。農業方面三大面向，包括提供金融支持，提升產業競爭力、開拓多元市場等。

根據行政院進一步估計，財政部預計編列140億元投入貿易融資利息減碼、輸出保費優惠等措施；經濟部預計投入410億元，因應外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助以及爭取海外訂單等措施。勞動部針對就業將投入150億元。另一方面，農業部針對農業貸款利率加碼、外銷冷練體系等方案，預計投入180億元。

另一方面，卓榮泰陸續展開產業溝通之旅，同時各方縣市首長也反映產業界期盼銀行不要「雨天收傘」。相關人士指出，政府都有聽取業界心聲，希望能訂定最符合業者需求的協助政策，金管會也已說明，面對當前困境，金管會有一整套的配套措施，銀行不能抽銀根、也不會收傘。

卓榮泰 台美 川普 關稅

延伸閱讀

政院將視台美談判產業需求 880億特別條例最快17日出爐

政院推演：對美出口衰退26% 強調會把握90天緩衝期爭取改善

華航客機、天然氣轉向美國採購？ 卓揆：盤點中

6兆台幣對美採購錢從哪來？ 郭智輝：買進來賣的當然有財源

相關新聞

880億元特別條例 政院：觀察情勢發展 最快17日出政院

因應美國對等關稅措施，行政院推出我國出口供應鏈支持方案，預計編列880億元特別預算，閣揆卓榮泰表示，行政院會最快17日通...

鄭麗君率隊與美談關稅 林沛祥：當敗戰投手的人選

為因應美國關稅政策，總統賴清德日前宣布行政院副院長鄭麗君領軍對等關稅談判小組。國民黨立委林沛祥今表示，鄭麗君專才不在談判...

經貿辦：台美已視訊談對等關稅 期待近期後續協商

美國貿易代表葛里爾受訪時透露11日將與我方及以色列就關稅問題進行對談。經貿辦表示，台美雙方已經進行視訊會議，就對等關稅、...

美關稅善變農業部台東座談穩軍心 漁民忐忑「抓魚要看美心情？」

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，台東鬼頭刀受影響，未料，前天川普對等關稅又急喊卡，暫緩90天實施，漁民心情忐忑...

美貿易代表周五與台灣談？美方：會與台灣會面

美中關稅戰愈演愈烈，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）11日稱中國大陸的行為很遺憾，但認為並不讓人意外；...

川普關稅戰香港被消失 謝金河：台灣全球能見度大提升 角色會更吃重

美國川普大打關稅戰，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，香港的角色悄悄消失了。過去香港作為中國的特別行政區，談關稅，香港一定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。