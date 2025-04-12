美川普關稅談判 政院：已於11日進行視訊會議

美國川普政府公布對等關稅新政，影響甚鉅，多個國家紛紛提出與美方協商的要求。我國遭課32％的高額關稅，政院也派出經貿談判團隊赴美協商，行政院12日證實，談判團隊與美國相關官員已於11日進行視訊會議。

行政院表示，我方經貿談判團隊與美國相關官員已於11 日進行視訊會議，針對台美對等關稅、非關稅貿易障礙、包括出口管制在內的其他多 項經貿議題進行意見交換。雙方都期待在近期內就前述議題進行 後續協商 ，共同建構台美間強健穩固的經貿關係。

在川普公布關稅新政之後，賴清德總近日陸續與企業界代表於官邸會談，強調「沒有計劃採取關稅報復」、企業對美國的投資承諾不會有任何改變，談判將從台美零關稅開始談起；同時也透過影片對民眾信心喊話，在維護台灣經濟持續發展的目標下，採取包括透過談判，全力爭取改善對等關稅；提出產業支持計劃；提出中長期經濟發展計劃；「台灣加1」台灣加美國的新布局；開啟產業傾聽之旅等五項策略來應變。