快訊

復出告終！宥勝宣布「永不出現」…認低估自己的負面影響

這天生的女生特別漂亮？4月11日「3大韓團女神」誕生　Karina真人娜美登頂

共諜在身邊…吳釗燮昔淪「斷交部長」 許宇甄：原來因資料一直外洩？

政院將視台美談判產業需求 880億特別條例最快17日出爐

中央社／ 台北12日電

因應美國對等關稅，行政院長卓榮泰昨天指示，攸關協助業者的特別條例最快17日送行政院會通過，但須觀察局勢。政院人士進一步說明，局勢是指台美談判進度、產業之旅傾聽獲致的產業需求，以及整體美中貿易戰的情況變化，再以此調整特別條例草案。

行政院會日前通過「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，提供20項措施，總計新台幣880億元的協助方案，重點內容包含提供工業部門貿易融資利息減碼、輸出保費優惠、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助，以及協助業者爭取海外訂單等；農業部門則提供農業貸款利率加碼補貼、強化外銷冷鏈體系，以及擴大國內外行銷活動。

支持方案經費預計以特別預算支應，且須先擬定特別條例。卓榮泰昨天在立法院備詢時指出，若沒有大的障礙，行政院會擬於17日通過特別條例，但目前局勢還在改變，若還有些狀況，就多留意1週，最晚2週將特別條例送至立法院。

政院人士今天回覆記者提問指出，局勢是指台美談判進度、產業之旅傾聽獲致的產業需求，以及整體美中貿易戰的局勢變化，因美方政策調整對產業影響程度可能不同，加以美中貿易戰態勢仍在進展，都有可能影響業者受衝擊程度，連帶政府協助的經費數額也須增減。

政院人士表示，不過880億元的大方向措施已定，也有可能先編列條例草案，將需要的經費匡列出來。

總統賴清德、卓榮泰近日拜訪產業，業界均期盼銀行不要「雨天收傘」。政院人士指出，政府都有聽取業界心聲，希望能訂定最符合業者需求的協助政策，金管會也已說明，面對當前困境，金管會有一整套的配套措施，銀行不能抽銀根、也不會收傘。

卓榮泰 川普 關稅

延伸閱讀

政院推演：對美出口衰退26% 強調會把握90天緩衝期爭取改善

華航客機、天然氣轉向美國採購？ 卓揆：盤點中

6兆台幣對美採購錢從哪來？ 郭智輝：買進來賣的當然有財源

爭取與美簽BTA？卓揆：兩情相悅下爭取對台灣最好位置

相關新聞

美貿易代表周五與台灣談？美方：會與台灣會面

美中關稅戰愈演愈烈，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）11日稱中國大陸的行為很遺憾，但認為並不讓人意外；...

鄭麗君率隊與美談關稅 林沛祥：當敗戰投手的人選

為因應美國關稅政策，總統賴清德日前宣布行政院副院長鄭麗君領軍對等關稅談判小組。國民黨立委林沛祥今表示，鄭麗君專才不在談判...

經貿辦：台美已視訊談對等關稅 期待近期後續協商

美國貿易代表葛里爾受訪時透露11日將與我方及以色列就關稅問題進行對談。經貿辦表示，台美雙方已經進行視訊會議，就對等關稅、...

美關稅善變農業部台東座談穩軍心 漁民忐忑「抓魚要看美心情？」

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，台東鬼頭刀受影響，未料，前天川普對等關稅又急喊卡，暫緩90天實施，漁民心情忐忑...

川普關稅戰香港被消失 謝金河：台灣全球能見度大提升 角色會更吃重

美國川普大打關稅戰，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，香港的角色悄悄消失了。過去香港作為中國的特別行政區，談關稅，香港一定...

台以並列談關稅 學者：美視台區域安全關鍵夥伴

美國貿易代表葛里爾表示，11日將和台灣及以色列的代表討論關稅問題。民進黨立委林俊憲說，從美、以間的緊密夥伴關係來看，可以說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。