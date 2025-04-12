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鄭麗君率隊與美談關稅 林沛祥：當敗戰投手的人選

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片

為因應美國關稅政策，總統賴清德日前宣布行政院副院長鄭麗君領軍對等關稅談判小組。國民黨立委林沛祥今表示，鄭麗君專才不在談判，可能在沒有傷害之下，鄭是推出去當敗戰投手的最佳人選。

林沛祥說，針對賴清德準備派鄭麗君擔任談判團的代表，她的專才並不在於談判跟國際貿易，比較像在哲學、文化甚至環保意識上，其專才較夠。摒棄前總統蔡英文、台積電前董事長張忠謀、副總統蕭美琴，而選擇鄭麗君，賴清德似乎認為她是足夠代表中華民國，又是如果沒有傷害的情況下，推出去當敗戰投手的最佳人選。

林沛祥指出，至於我方希望談到什麼結果，我方現在擁有的籌碼，其實能用的、該用的，早就該用了，不應該示弱對美國，什麼事都被予取予求。美國人的談判態度一向都是硬來硬去，什麼事都是以實力，以第一時間的碰撞做接觸，之後再看對方的合作跟態度是否有在議題跟立場上的堅持，再去探索彼此是否有機會合作。

林沛祥強調，像台灣目前單方面被人家予取予求，在外交談判上非常吃虧。他認為，鄭麗君能夠談的話，關稅不太可能回到拜登時代的1.6%，在購買能源的選項上，是否能將核能納入？當然這與鄭麗君一向的信仰背道而馳，但台灣現在急需能源，維持住台灣經濟發展，而核能也是個選項，是否可以踐行，美國大力支持？核三是否能夠順利延役？未來在能源上提供足夠的供給，這樣可能對我國在談判裡，多少留點顏面，也留點實惠。

川普 林沛祥 鄭麗君 關稅

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