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美關稅善變農業部台東座談穩軍心 漁民忐忑「抓魚要看美心情？」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
面對美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，如近又改變政策，恐衝擊國內漁業外銷，農業部政務次長黃昭欽（左）表示，多元管道解決問題。記者尤聰光／攝影
面對美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，如近又改變政策，恐衝擊國內漁業外銷，農業部政務次長黃昭欽（左）表示，多元管道解決問題。記者尤聰光／攝影

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，台東鬼頭刀受影響，未料，前天川普對等關稅又急喊卡，暫緩90天實施，漁民心情忐忑不安，希望政府伸援；有漁民說，「90天後呢？總不能他們抓魚看美國心情吧」。農業部政務次長黃昭欽表示，多元管道解決問題。

黃昭欽指出，對於美方對台灣課徵對等關稅32%後，就立即啟動策略措施來確保漁民的權益，現在暫停90天，這個10%關稅部分，我們持續觀察，且政府代表團已在美國開始展開會晤，希望貿易協調跟談判我們能有進一步的結果。

他說，在結果出來前，農業部會到各地去舉辦座談，聽取漁民心聲及困境，讓政府能盡速解決問題。面對外來國際關稅的不確定性，目前政府除了金融支持外，也會拓展美國以外的歐洲市場及其他國內外行銷，多元管道解決問題。

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，如今又改變政策，作為鬼頭刀主產地的台東縣成功鎮，漁民高度關注及憂心未來發展，農業部今天特別在新港區漁會舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案鬼頭刀產業輔導措施」民間座談會。

座談會由黃昭欽主持，漁業署長王茂城陪同，立委陳瑩、地方民意代表及漁會幹部和漁民受邀出席。陳姓漁民說「這幾天都很擔心鬼頭刀外銷受影響」，畢竟出海都是在燒錢，問題沒解決，心情忐忑不安。另蘇姓漁民說，90天後呢？總不能他們抓魚看美國心情吧。

黃昭欽強調，農業部對於多元市場的開發策略全力支持，不過，因為現在美國關稅持續變化當中，所以農業部所擬定的這些策略和計畫，也會隨著情況的改變，而有所滾動調整因應，但多元性的開發原則是我方不變的。

農業部今天特別在台東縣成功鎮新港區漁會舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案鬼頭刀產業輔導措施」民間座談會。
農業部今天特別在台東縣成功鎮新港區漁會舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案鬼頭刀產業輔導措施」民間座談會。

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