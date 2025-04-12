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美貿易代表周五與台灣談？ 駐美代表處：沒有評論

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。歐新社
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。歐新社

美中關稅戰愈演愈烈，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）11日稱中國大陸的行為很遺憾，但認為並不讓人意外；葛里爾也透露說，他11日會與以色列和台灣的貿易代表會面；對此，我駐美代表處說，沒有評論。

美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）11日則說，中國大陸如果繼續報復，對其不利，並指出，美國總統川普仍對中國大陸與美國達成協議抱持樂觀。

針對美國對中國大陸開徵145%的關稅，中國大陸提出反制，向美國徵收125%的關稅，葛里爾11日接受美國福斯新聞（Fox News）訪問時表示，很遺憾中國大陸有這樣的反應，但不非常令人意外；葛里爾說，除了中國大陸，沒有國家報復美國的對等關稅，這也是為什麼中國大陸現在獨樹一格。

主持人指出，美國向中國大陸進口許多產品，包括智慧型手機、筆記型電腦、遊戲主機，以及玩具等，認為關稅可能為美國市場帶來很大的衝擊；葛里爾則說，他明白美國向中國大陸進口很多產品，這也點出情況的緊急，美國已經變得依賴中國大陸。

至於外界分析關稅可能造成美國民眾每戶增加4800美元的開支，葛里爾認為，這多數是華爾街分析師的分析，認為他們不客觀；葛里爾也指出，川普在第一任期時向中國大陸徵收很多關稅，當時也有很多雷同的預測，但都沒有成真，反倒是通膨降低了。

葛里爾表示，貿易代表署的工作人員目前依世界不同地區，與各自的對口做討論，回應每個國家所提出的建議，提議如何與美國有更多貿易；貿易代表署目前正在分析各國提出的條件，並與他們溝通，以期能獲得結果，讓川普能夠完成最後的協議。

葛里爾說，假如川普認為結果是好的，川普就會接受，不然就會徵收對等關稅，「這就是我們接下來90天要做的」。

葛里爾也透露說，他11日會先與以色列的貿易代表見面，再與台灣的貿易代表會面；對此，我駐美代表處則表示，沒有評論。

葛里爾日前在聯邦眾議院歲計委員會的聽證會上表示，他已與墨西哥、厄瓜多、歐盟、南韓等國家的代表會面，並指出，目前已有超過75個國家與川普政府聯繫，希望討論消除進口美國產品的市場障礙。

川普 關稅

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