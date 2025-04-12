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川普關稅戰香港被消失 謝金河：台灣全球能見度大提升 角色會更吃重

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
川普日前宣布對等關稅，以大看板展示每個國家所面臨的稅率。路透
川普日前宣布對等關稅，以大看板展示每個國家所面臨的稅率。路透

美國川普大打關稅戰，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，香港的角色悄悄消失了。過去香港作為中國的特別行政區，談關稅，香港一定有一席之地，這次連名字也不見了。反觀台灣這次在關稅戰中，全球能見度大大提升。

謝金河說，川普的關稅戰悄悄走到光明頂，現在美國對中國課145%，中國對美國125%，雙方愈喊愈高，即使大家各自喊到1000%，2000%，已經沒有意義了，因為雙方在高關稅壁壘下肯定出現「田嘸溝，水嘸流」的景象，雙方的貿易全斷，接下來一定會談判，關稅對股市的撞擊力已經減弱。

「接下來是金融戰」，謝金河表示，中國打擊美債，美股是重點，美國人最禁不起股價下跌，股市、債市崩潰，川普會成為全民公敵。這場美中角力很像膽小鬼的遊戲，再強大的巨人，碰到不怕死的就沒輒，中國正扮演這個不怕死的角色。

「川普此刻要重新調整戰略，不能再無差別攻擊盟友」，謝金河表示，而且在分清敵我之後，要多照顧自己的盟友，才能壯大自己陣營的實力。接下來，中國會開始找自己的盟友，中國大陸國家主席習近平開始出訪東協被美國課關稅的國家，看川普接下來如何修正自己的路線？

這次對等關稅宣布，川普手上拿著一張大看板，謝金河表示，台灣已經是名正言順的堂堂國家，反而是香港悄悄消失了。第一時間他關注到中國一開始課徵34%，過去香港作為中國的特別行政區，談關稅，香港一定有一席之地，這次連名字也不見了，後來財政部長貝森特站出來說港澳比照中國，現在看起來香港是中國的一部份，連自由貿易港的角色可能也會改變。

謝金河表示，香港是亞洲重要的轉口貿易港，到2023年為止的10年，香港從美國取得的順差2715億美元，去年香港對美國出口2956億美元，順差219億美元，如果關稅跟著中國走，下一個牽動的是聯系匯率，如果最惠待遇改變，香港受到的衝擊會更大。

謝金河說，台灣這次在關稅戰中，全球能見度大大提升，全世界會展開大規模去紅色供應鏈，台灣的角色會更吃重。這次川普頻頻對台積電及台灣指指點點，但壓力下，台灣似乎有柳暗花明又一村的機會。

川普 關稅

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