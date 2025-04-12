大陸產品洗產地、違規轉運 卓揆要查

賴政府拍板對美擴大採購投資，外交部長林佳龍昨表示，美方有感受到賴清德總統提出的完整政策，並表達肯定及欣賞。民進黨立委鍾佳濱昨質詢行政院長卓榮泰時，提到華航剛採購的空中巴士客機、向澳洲購買的天然氣是否轉向美國採購？卓揆說，目前正在盤點，未來可以擴大把美國當作世界市場來購買。

卓榮泰昨到立法院專案報告，民進黨立委聚焦中國大陸產品是否透過台灣及越南等地「洗產地」，更質疑在野黨立委推動離島建設條例，就是「洗產地條例」。卓榮泰強調「我們就是台灣隊、台灣就是世界隊，不會是中國隊」，將大力查緝洗產地跟違規轉運。

經濟部長郭智輝日前提出十年可擴大對美採購二千億美元，挨批與美談判提前亮底牌。郭智輝昨說，不是一定是二千億，在野黨邏輯糟糕，有沒有打過橋牌？先叫牌，再回應。至於採購內容，郭智輝說，包括能源產品、科技產品，或農業產品。

民進黨立委邱志偉昨質詢問，二千億美元約六點五兆元台幣財源何處來？郭智輝說，若是我國企業買進來賣，當然有財源，盤點出來的是國營事業跟相關周邊企業需求，民間還沒有算，不是每年平均，跟美國買東西不一定要自己用。卓榮泰補充，液化天然氣買入後會再賣出去，基金是滾動的。

此外，華府智庫「全球台灣研究中心」十日發布「美台關係：推動戰略夥伴四大支柱」報告。對於美方要求台灣增加國防預算占ＧＤＰ的百分之十，ＡＩＴ前處長酈英傑認為，台灣不可能達到百分之十，「那不務實」。他也說，川普政府的外交政策終究仍要反映國家利益，而他認為強健的美台關係符合美國利益。