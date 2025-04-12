因應美關稅衝擊 藍提補助產業、普發萬元現金

因應美國關稅衝擊，國民黨主張擴大補助規模至二千億元，同時普發現金，解決部分經濟危機跟衝擊，提振國內消費。行政院長卓榮泰昨持開放態度表示，對的事情大家可以一起談，但是要以國家財政跟人民需求做出發點，歡迎大家討論。

國民黨立院黨團總召傅崐萁昨表示，日本已開始著手全民普發現金，國民黨團本就有提案全民普發現金一萬元，日本也這麼做後，將積極推動。

國民黨立委牛煦庭表示，普發現金跟因應美國關稅政策，其實並不衝突，國民黨立院黨團有非常明確宣示，在這次預算樽節下來的經費，可用追加預算讓企業度過關稅大刀衝擊。

牛煦庭說，去年的超徵稅收是五二八三億元，即便有國民黨「還錢於民」政策，普發現金一萬元僅需二千三百億元，仍有其他餘額可以支應，應沒有衝突，用普發現金立刻解決一部分人的經濟危機跟衝擊，或從提振國內消費的角度來講，有一定的幫助。