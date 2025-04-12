「保障農漁民權利」美牛豬標示產地 政院：據理力爭

賴政府將與美方就對等關稅談判，其中包含排除非關稅貿易障礙，國民黨立委王鴻薇昨質詢問是否可能就標示豬肉、牛肉標示產地退讓？行政院長卓榮泰說，「我們據理力爭」；在野黨憂心食安恐成談判籌碼，卓揆強調，政府不會以傷害國人健康，來換取不應該有的條件。

王鴻薇昨質詢時表示，賴清德提及非關稅貿易障礙，針對豬肉、牛肉要標示產地，美方認為這是非關稅貿易障礙，我方談判會否退讓？王鴻薇也說，基改食品不能進入校園是法有明定，此被美國認為非關稅貿易障礙，談判會不會退讓？

卓榮泰回應，考慮到國人健康、國內市場消費習慣，如果有國際社會共同標準，經過科學證據，要衡平考量，如果是國際社會共同標準，如何在國人健康跟消費市場習慣上做怎樣區別，這不是用現在這樣對話，因為主角的一方不在現場，「我們據理力爭」，台灣有台灣的國內狀況。

外界憂心關稅對農漁業影響，卓揆說，農漁優先是政府一向的策略，宗旨不會改變；農業方面，台灣是逆差，希望在談判當中得到美方諒解。至於從零關稅談起，是一個談判的態度，中間涉及到很多的策略跟互相條件，農業部也會針對農漁將來可能受到的損害，做相當多的風險研判跟估算，政府會站在此立場上，保障我國農漁民的權利。

此外，農業部及漁業署昨天與高屏地區遠洋漁業與宜蘭鬼頭刀漁業業者座談，業者希望政府拓展美國、中國大陸以外的多元市場，盼銀行不要抽銀根，政府能協助度過難關。