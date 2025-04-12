台美啟動關稅對談 美國貿易代表證實最新進展

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）11日接受福斯新聞訪問時透露，11日稍晚將與以色列和台灣代表就關稅對談。對此，政院人士昨（11）日表示，目前沒有進一步資訊可以提供，會持續以各種管道與美國溝通。

行政院經貿談判辦公室則表示，我方尚在與美方交涉談判階段，如有相關訊息，將適時對外說明。

關於美國總統川普祭出對等關稅，賴總統昨日指出，政府第一時間就將台灣的對策與計畫遞送至美國政府，並得到正面回應。台灣也在美國政府第一批談判名單內，政府會做好準備與美國談判，確保國家利益、保護產業未來發展。

面對美國來勢洶洶的關稅戰，我國政府已多次強調準備好隨時展開與美方談判，至於談判籌碼，賴總統日前已經直接提出五大策略方案，包括組成談判小組，與美方從零關稅開始談起、加大對美投資、擴大對美採購以降低貿易逆差、排除非關稅貿易障礙、解決高科技產品出口管制與洗產地問題等。

此外，經濟部長郭智輝也提到，未來十年政府、國營事業可望擴大對美國採購約2,000億美元（約新台幣6.5兆元），且這部分金額尚未包含民間採購，未來整合民間能量後將「打包」與美談判。

美國總統川普本周稍早表示，全球有逾75國已聯絡美國商務部、財政部及貿易代表署等美國代表，希望協商出貿易壁壘和關稅等議題的解決方案，而且這些國家都沒有以任何途徑、形態或形式對美國展開報復，因此暫緩實施對等關稅90天，這段期間關稅稅率大幅降至至10%。

白宮貿易顧問納瓦羅11日則表示，川普是首席談判代表，納瓦羅本人正與日本、南韓、澳洲及英國進行談判，財長貝森特則將處理日韓相關事務。納瓦羅說，現在的談判與川普第一任是有很大不同。

日本媒體報導，東京當局10日決定，最快下周派遣經濟再生擔任大臣赤澤亮正訪問美國。他將與美國財長貝森特會面，開始全面審查關稅協議。由首相石破茂和全體內閣大臣所組成的綜合應對總部，11日召開第二次會議，確定未來斡旋方針。川普會如何回應尚不明確，因此日美談判的結果也仍不明朗。