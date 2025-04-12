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產業界 盼紓困上游供應商

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

美國對等關稅衝擊產業，台灣機械公會理事長莊大立昨與賴清德總統會談時，直言「真的要抱怨一下」，台灣機械產業對美國是順差，卻面臨遠高於日韓的對等關稅，承受非戰之罪。桃園產業界呼籲，紓困應擴及供應鏈上游，否則出口商撐過了，上游廠商卻先倒閉，供應鏈會出問題。

新竹縣工業會昨辦座談會，三陽工業、台惟工業呼籲，台灣出口到美國的零件僅百分之二，政府將進口車關稅作為談判籌碼，對國內汽車供應鏈是很大衝擊，擔心台灣產業被犧牲。

台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳表示，我工具機產業受訂單遞延、資金壓力與市場信心動搖等多重考驗，盼政府掌握暫緩期，助業者拉近與主要競爭國關稅差距，與產業攜手提升產業競爭力等。

公會建議，盼放寬紓困條件，避免緊縮授信或抽銀根；成立跨部會小組，協助業者處理物流、融資、關稅障礙等，並在關稅暫緩期間協調國航加開赴美航班。莊大立說，他對政府有信心，應爭取避免關稅高於日韓等競爭對手，盼能爭取與美國合作代工，或邀請美商來台生產；政府在與工具機整機廠座談時，不要忘了照顧所有小型協力加工廠。

桃園市中小企業協會理事長蔡易潔說，中央提出八八○多億元紓困出口的業者，為什麼沒有補貼供應鏈上游的廠商？否則出口商撐過了，但上游供應商沒有政府的紓困補貼，恐怕已經先倒了。

川普 關稅

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