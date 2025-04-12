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蔣萬安：中央年收三兆 一毛不拔

聯合報／ 記者楊正海邱書昱屈彥辰李承穎／台北報導
民進黨議會黨團昨連番砲轟市長蔣萬安應變對策，蔣萬安反擊，中央一年收了三兆國稅，卻「一毛不拔」。記者曾吉松／攝影
民進黨議會黨團昨連番砲轟市長蔣萬安應變對策，蔣萬安反擊，中央一年收了三兆國稅，卻「一毛不拔」。記者曾吉松／攝影

關稅之戰燒進北市議會，民進黨議會黨團昨連番砲轟市長蔣萬安應變對策，蔣萬安反擊，請議員和同黨的行政院長卓榮泰談降稅，中央一年收了三兆國稅，卻「一毛不拔」；蔣也批民進黨才是共產黨走狗，「嘴巴講反共，自己養共諜」。

民進黨議員許淑華昨質詢時先說，北市願將超徵稅收的卅四億多元來協助產業，但是具體內容、動支多少，沒有具體內容。蔣萬安反擊，行政院八八○億紓困方案才是具體細節都沒有，才是舊瓶裝新酒，連產業衝擊報告到現在都拿不出來，至少北市政策全部提出來，不能扭曲市府。

蔣萬安還說，中央國稅收了三兆元，卻一毛不拔，不願意把錢拿出來，「議員不願反映沒問題，我到行政院會反映」；許淑華則回嗆，討論台北市政策，一直扯中央沒有意義。

民進黨議員簡舒培反酸，國民黨面對高關稅，居然還是把期待放在中國。還說去年質詢時問哪一個國家要消滅中華民國，結果市長答不出來，「退將丘衛邦說，國民黨就是共產黨的走狗，你同意嗎？」

「我現在就可以回答你，要消滅中華民國的是民進黨和共產黨。」蔣萬安高分貝回嗆，民進黨籍內政部長公然講讓賴清德成為台灣國的主人，要消滅中華民國；今天的共諜是在民進黨執政的總統府和國安會，在民進黨立委的辦公室，在民進黨的新北市黨部，民進黨養了多少共諜，要不要出來說一句話？一句批評都不敢，全部噤聲。

面對關稅衝擊，藍營提出建議卻遭綠營質疑「唱和中共」。國民黨立委王鴻薇昨在立法院質詢時向行政院長卓榮泰抗議，她表示，在野黨的縣市首長積極回應縣市內所有產業、勞工的疑慮，有何不對？民進黨抹黑，在國內找敵人，這不是解決問題，這是製造問題；卓揆對此一語不發。

川普 關稅

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