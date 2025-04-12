美貿易代表：今與台灣談關稅

美國對等關稅衝擊我國產業，賴清德總統昨表示，我國現階段是美國政府列入第一波談判名單內，盼大家能團結，朝野能支持。美國貿易代表葛里爾十一日接受福斯新聞訪問時透露，十一日稍晚，將與以色列、台灣代表就關稅對談；他並表示，中國大陸對關稅做出的反應令人遺憾。

行政院長卓榮泰昨指出，根據推估，若我國被加徵超過百分之卅的稅率，台灣工業產品出口美國將衰退百分之廿六，影響製造業產值百分之五及十二點五萬就業人數。

賴清德總統昨天首度下鄉，與中部廿五家機械業廠商座談表示，美國已把對我對等關稅從百分之卅二先降至百分之十，政府會做好準備和美國好好談判；除盡量降低對等關稅，按台美雙方貿易協定談起，藉由採購、投資、排除對美貿易非關稅障礙，及作好洗產地等管制，相信各公協會都願意與政府合作，解決美國要求管制洗產地的問題。

另方面，卓榮泰昨天赴立院針對美國關稅政策因應作為進行專案報告，他表示，政院估計一旦我國被加徵超過百分之卅的稅率，美國從台灣進口將減少百分之廿一以上，台灣出口美國的市占率將下滑百分之○點七二，推估產值受影響幅度在百分之三到十四。

卓榮泰表示，若台灣被加徵關稅介於百分之十到百分之廿，對台灣產業主要影響為新增關稅支出，不至於發生大幅降低國內訂單、產業轉移生產基地，此時產業衝擊屬於風險可控，以四年為期，總體因應支援方案預算推算為三六一億元。

卓揆說，假設台灣被加徵的稅率介於百分之廿到百分之卅，製造業的電子資訊、鋼鐵金屬、運輸工具、機械等業別，受衝擊的風險較高，農業則是蝴蝶蘭、茶葉、水產衝擊較大，此時總體支援方案預算估算為五七六億元。

行政院報告指出，對農業除了造成美國消費市場的整體萎縮外，也可能回銷國內造成排擠效應、貿易商壓低國內收購價格，有的美國市場更可能被低價的競爭對手取代。

民進黨立委吳思瑤詢問，這場關稅是國難？是否被炒作「疑美論」、台美關係觸礁了嗎？卓榮泰說，國難這兩個字是沉重，但對國家來說是空前的一個變局，這個變局不是單單發生在台灣，而是全世界國際股市在變化，台灣也跟著變化。

卓榮泰強調，這次的對等關稅是要解決美國自己國家的貿易赤字，對所有國家是一套公式、一個標準和一個結果。