聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆報告川普關稅對策 立委批傲慢空洞

聯合報／ 記者李人岳趙容萱屈彥辰王千豪張曼蘋蔡晉宇／台北報導
在野黨立委批評，行政院長卓榮泰（左）昨在立法院報告美國關稅影響空洞又模糊，賴政府根本無法應對關稅變局。記者曾原信／攝影
在野黨立委批評，行政院長卓榮泰（左）昨在立法院報告美國關稅影響空洞又模糊，賴政府根本無法應對關稅變局。記者曾原信／攝影

美國對等關稅衝擊國內產業，賴清德總統昨表示，政府提出對美關稅五大對策，是全世界最完整的計畫。對此在野黨立委批評，賴總統稱台灣有最完整應對計畫，但行政院長卓榮泰昨在立法院報告關稅影響，空洞又模糊，賴政府根本無法應對關稅變局。

賴清德總統昨到台中與機械業座談表示，美國宣布對等關稅隔天，卓榮泰就率行政院團隊提出八八○億元對產業支持方案，這是全世界第一個面對美關稅所提的產業支持方案。他拍影片向國人報告對美關稅五大對策，也是全世界最完整的計畫，包括對美談判策略，盼比照美國、墨西哥、加拿大貿易協定方式，能與美談判從零關稅談起。

卓榮泰昨率相關部會首長赴立法院，針對美國關稅政策因應作為提出專案報告並備詢。國民黨立委王鴻薇質詢時問，賴總統稱我方列在首波談判名單，是排前十還是前廿國？卓榮泰說，會爭取最佳最快時間，向美國直接跟有利交涉。

卓揆也說，目前還沒有看到任何國家說談了什麼，「我們也不例外」，還未發生的事情讓其有醞釀的時間。

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，截至昨天上午，政院衝擊影響評估報告都不願提供，壓縮立委研議政院報告時間。民眾黨想的是如何協助政府共赴國難，卓內閣還在想政治鬥爭「政院是傲慢到什麼程度？」

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，賴清德總統宣稱應對關稅是全世界最完整計畫，但卓榮泰答詢卻有許多模糊之處，連民眾黨一催再催的最基本的衝擊影響評估都沒有，總統和行政院長不同調。

張啓楷說，卓榮泰從一開始「安心睡」準備不足預測失準，到國會報告又空洞模糊，明顯無法因應高關稅變局，改由財經專才重組內閣已刻不容緩。

國民黨立委賴士葆批評，賴總統的五個重點全部站在美國的角度，把美國視為宗主國且用意識形態來談的，完全迎合美國需要。

民進黨團幹事長吳思瑤重申，這幾天社群上有一句話，「選對的人，走對的路；選錯的人，關稅超過百分百」。歡迎在野黨提出更建設性建議，但如果要持續操作疑美論、擁抱中國，終會受到社會嚴厲批判。

內閣 卓榮泰 川普 關稅

延伸閱讀

業者不裁員、不減薪 卓榮泰：這一定要維持住

華航客機、天然氣轉向美國採購？ 卓揆：盤點中

爭取與美簽BTA？卓揆：兩情相悅下爭取對台灣最好位置

黃國昌質詢要台美簽BTA 卓榮泰：兩情相悅下爭取對台灣最好位置

相關新聞

美貿易代表：今與台灣談關稅

美國對等關稅衝擊我國產業，賴清德總統昨表示，我國現階段是美國政府列入第一波談判名單內，盼大家能團結，朝野能支持。美國貿易...

卓揆報告川普關稅對策 立委批傲慢空洞

美國對等關稅衝擊國內產業，賴清德總統昨表示，政府提出對美關稅五大對策，是全世界最完整的計畫。對此在野黨立委批評，賴總統稱...

「保障農漁民權利」美牛豬標示產地 政院：據理力爭

賴政府將與美方就對等關稅談判，其中包含排除非關稅貿易障礙，國民黨立委王鴻薇昨質詢問是否可能就標示豬肉、牛肉標示產地退讓？...

蔣萬安：中央年收三兆 一毛不拔

關稅之戰燒進北市議會，民進黨議會黨團昨連番砲轟市長蔣萬安應變對策，蔣萬安反擊，請議員和同黨的行政院長卓榮泰談降稅，中央一...

因應美關稅衝擊 藍提補助產業、普發萬元現金

因應美國關稅衝擊，國民黨主張擴大補助規模至二千億元，同時普發現金，解決部分經濟危機跟衝擊，提振國內消費。行政院長卓榮泰昨...

華航客機、天然氣轉向美國採購？ 卓揆：盤點中

美國總統川普推出對等關稅政策震撼全球，政府提出增加對美採購等因應方案。民進黨立委鍾佳濱今天質詢時問，華航剛採購的空中巴士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。