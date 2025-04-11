郭智輝：企業紓困 全面擴大適用

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

因應美國川普總統祭出對等關稅，工商團體關切紓困方案之執行，經濟部長郭智輝指示「從速、從優、從簡」大幅放寬申請資格及門檻，包括中小微企業貸款將取消「單月營收衰退15%」以及「僱用員工人數30人以下」之限制；此外，研發轉型補助也取消「近三年輸美實績」之門檻。換言之，全面擴大適用。

政院「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」將在下周一（14日）公告申請辦法。儘管川普已宣布對台32%關稅暫緩實施，但對全球主要課徵10%關稅，因此經濟部紓困措施仍會如期推出，而且大幅度放寬。

在政院提出方案中，工業六大面向的「金融支持」措施當中，包括：貿易融資利息減碼、輸出保費優惠、外銷貸款優惠保證加碼、以及中小微企業貸款加碼等措施，原本皆有設定以單月營收衰退15%之申請資格；因產業界反映，行政院已經裁示，因數據難於短期內計算，恐延誤對產業的支持，因此將不設任何衰退條件，只要產業有需要，即可申請。

這波對等關稅，衝擊中小微企業最甚。經濟部主導50億元中小微企業貸款加碼措施，除取消單月營收衰退15%之申請資格之外，原本也限定僱用員工人數30人以下企業適用，現也將取消此門檻，換言之，30人以上企業亦可申請優惠貸款。申請的貸款額度每家最高3,500萬元，貸款的利率是2.22%，貸款期限周轉性支出最長六年，購置機器設備最長是七年。

川普 關稅

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