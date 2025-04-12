金管會挺六核心產業 加大放款

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

美國總統川普「對等關稅」衝擊全球，為幫助產業因應關稅變數，金管會昨（11）日宣布今年繼續推動「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」，訂定對六大核心戰略產業放款成長目標值為3,800億元，高於去年，希望藉此刺激國銀提高對六大核心產業放款意願，今年預期放款餘額將挑戰8兆元大關。

金管會從2022年起，每年訂定國銀對六大核心產業放款成長目標值，2022年首期目標是2,500億元，2023年為3,000億元，2024年3,500億元，昨天則是公布今年訂定目標為3,800億元。

過去三年，金管會訂定的六大核心產業放款成長目標，不僅連續三年達標，且幾乎都超額達成。今年面臨川普關稅戰變數，儘管目前暫緩90天，但未來變數仍多，金管會表示，考量近期國際情勢變化，且銀行辦理放款業務有其延續性，為提高六大核心戰略產業競爭力，協助產業取得營運資金，今年持續推動「獎勵放款方案」，並擬定3,800億元成長目標，以激勵國銀放款意願。金管會統計2024年底國銀對六大核心戰略產業放款餘額7兆8,975億元，預期2025年將挑戰8兆元大關新高。

金管會指出，2024年底國銀對六大核心戰略產業放款餘額，較2023年底增加了6,627億元，為2024年度成長目標3,500億元的1.89倍，更較2022年3月底實施方案時的放款餘額，大幅增加1兆9,781億元，顯示獎勵放款方案對提高國銀辦理放款六大核心戰略產業的意願，具有成效。

金管會自2022年連三年推出獎勵國銀對六大核心戰略產業放款方案，鼓勵國銀在兼顧風險控管下，積極對六大核心戰略產業辦理授信。

川普 金管會 關稅

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