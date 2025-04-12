喊嚴控洗產地 賴總統提「台灣+美國」經濟新戰略

應對美國對等關稅衝擊，賴清德總統昨（11）日展開首站產業傾聽之旅，赴台中產業園區與精密機械及工具機廠商座談。

賴總統信心喊話，台灣已列入美國對等關稅第一波談判名單，應對美國對等關稅，目前政府已提出因應對策，包括透過談判全力降低關稅、加強對美採購及投資、嚴密控管洗產地情形發生等。

賴總統首站產業座談重點

賴總統表示，美國對等關稅宣布後，他提出五大對策，這也應是受課徵關稅國家中提出的最完整計畫。五大對策包括透過談判全力爭取改善對等關稅、對國內受衝擊影響產業提供產業支持計劃、提出中長期經濟發展計劃、形塑「台灣加美國」的新布局、開啟產業傾聽之旅。

其中，對美談判策略，就是希望台、美能比照美國與墨西哥、加拿大自貿協定方式，從零關稅談起，藉此機會建立台灣多年來希望與美國加強的經貿合作。另外，對美加強採購，包括能源產品，像是石油、天然氣，以及工業產品、農業產品等。針對「洗產地」問題，總統表示，美國對多國都提出要求，不只對台灣，而台灣應藉此機會好好面對。

賴總統昨與精密機械及工具機廠商深度交流，包括總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝、中國輸出入銀行理事主席戴燈山等人陪同出席。

參加座談的產業界代表，包括台灣機械公會理事長莊大立、台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳、上銀科技（2049）董事長卓文恒、三鋒機器總經理郭璦玫、百塑企業總經理吳正煒、台灣麗馳董事長胡偉華、大光長榮總經理王志盟等人。

台灣機械公會理事長莊大立率先建議，「我這次一定要抱怨一下！」莊大立說，2024年台灣機械出口美國金額為71.92億美元，但自美國進口金額為93.18億美元，以機械產業來說，對美國進出口實為入超。

莊大立表示，台灣機械業對美貿易金額雖為入超，卻要面臨32%的對等關稅，遠高於競爭對手國，包括日本24%、南韓25%、歐盟20%稅率都較台灣為低，機械產業可說是承受了非戰之罪。

廠商呼籲，政府應儘速與美國協商，爭取零關稅或降低關稅門檻，尤其要儘量避免關稅高於日、韓等競爭對手。同時應盡力爭取是否有機會與美國建立合作代工模式，或邀請美商來台生產模式，運用既有製造業基礎，達成雙贏。中國大陸面臨美國高額關稅，未來可能會引發其產品洗產地情況發生，業界也會配合政府相關部門，一起嚴密管控，杜絕藉由台灣洗產地情況發生。