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台美11日談關稅？ 政院：尚無進一步訊息

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國貿易代表葛里爾接受福斯新聞訪問時透露，11日稍晚將與以色列和台灣代表就關稅對談，行政院方面表示，目前沒有進一步資訊可以提供。圖／資料照，行政院提供
美國貿易代表葛里爾接受福斯新聞訪問時透露，11日稍晚將與以色列和台灣代表就關稅對談，行政院方面表示，目前沒有進一步資訊可以提供。圖／資料照，行政院提供

美國貿易代表葛里爾接受福斯新聞訪問時透露，11日稍晚將與以色列和台灣代表就關稅對談，並表示中國大陸對關稅做出的反應令人遺憾。行政院方面表示，目前沒有進一步資訊可以提供。

賴總統今天在會見製造業時表示，我方現階段是美國政府列入第一波談判名單內。

對於台美磋商是否獲得進展，行政院方面今晚表示目前沒有進一步訊息。外界則猜測，台美雙方是否可能比照台美21世紀貿易倡議的模式，先透過視訊方式進行預備性對話。

稍早，行政院方面重申，目前我方尚在與美方交涉談判階段，如有相關訊息，將適時對外說明。政院人士指出，目前政府談判小組對台美談判已有完善計畫，怎麼談、何時談、如何談，政府會有最適合的安排。談判小組目前由行政院副院長鄭麗君長領軍，成員包含國安體系、外交體系、行政院相關部會及經貿談判辦公室、業界、學界等。

川普 關稅

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