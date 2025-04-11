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匯率戰恐是川普下一步 卓榮泰：會是相當艱辛的搏鬥

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國總統川普未來恐會再度把戰場引導至匯率。立委關心我國是否有預期。行政院長卓榮泰11日於立法院答詢時坦言，政府已有預期，將來匯率可能是一場相當艱辛、互相的搏鬥。

民進黨立委邱志偉指出，政府如何因應未來匯率戰及美債風險，卓榮泰表示，緊接著下來，有心裡有預期，將來的匯率可能是一場相當艱辛、互相的搏鬥，而且對全世界也是影響很大的。我國對匯率一直不是一個高度由政府操縱的國家，有匯率自由的市場，所以央行的責任在長期穩定地觀察整體匯率、穩定市場的運作，而不是一直去干涉。

邱志偉追問，美國可能要求美債要「舊換新」，甚至達到零利率、支付「安全捐」，這對外匯存底是否將有很大的影響？另外，我國持有的美債是否可能作為對美談判籌碼？

央行總裁楊金龍說明，這只是報導內容，每年央行都會與美國財政部就美債議題互相交換意見。政府持有美債，說實在的，是因為在美國逆差的時候去持有美債，可以降低其融資成本，如果從這個觀點來看，台灣對美國也是有貢獻的。

楊金龍說，台灣持有美債數量蠻龐大的，大概80％以上都是持有美國債券，但這只是一個想法而已，立委先前提出質詢時，他認為「這個好像也是可以呀」。如果談判小組認為這是值得用以談判，央行可以提供數據給他們。

至於台灣是否可用現有美國債券換取美國「超長期、超低利率」的債券，藉此避開短期風險？卓榮泰對此不置可否，他直言，政府過去對美債的投資也有發生過「不好的結果」，例如昨天與今天美國股匯市全面下跌。

川普 關稅

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