業者不裁員、不減薪 卓榮泰：這一定要維持住

為因應美國對等關稅政策對產業衝擊，民進黨立委何欣純今天要求行政院確保障勞工權益的「不裁員、不減薪」能放入特別條例，行政院長卓榮泰表示，在這個衝擊階段，業者不裁員、不減薪，這一定要維持住。

立法院下午邀請卓榮泰就美國關稅政策因應作為進行專案報告並備質詢。

何欣純質詢時問卓榮泰，因應美國對等關稅，政府提出的特別條例及特別預算的時程規劃如何。

卓榮泰表示，若沒有大的障礙，計劃17日院會通過特別條例，但目前局勢還在改變，若還有些狀況，就多留意1週，至少2週要把特別條例送出行政院。

何欣純提到，產業最怕這種時候銀行雨天收傘、抽銀根，希望政府堅定要求銀行端不能抽銀根。

金管會主委彭金隆說，金管會已啟動計劃，面對當前困境，銀行不能抽銀根，不會收傘；金管會有一整套的配套來執行，包括從銀行端給予產業支持，今年度把對中小企業的放款目標加大新台幣400億元，金融業都非常體諒這次的困難。

何欣純建議，補助應從產業鏈思維來看，一切都要從簡、從寬、加快時間。

卓榮泰說，一定會是從簡、從寬、加快，會用宏觀方向來看，不是單一個案處理，對單一公司有一個補助，兩家公司有擴大補助，若是以大帶小，有更大的補助。

有關勞工權益保障，卓榮泰也提到，在這個衝擊階段，業者不裁員、不減薪，一定要維持住；勞動部長洪申翰補充，目前行政院規劃特別條例時，勞動部也將保障勞工權益部分放入。

此外，對於對美談判方案是否已有因應措施，卓榮泰表示，對採購的清單，關稅從低推估到高推估，以及產業的影響衝擊，政院都做了相當多的了解，但因為局勢一直在改變，例如今早美國還在宣布新的行政命令，因此無法在內部就定好向國人說的狀況，況且，很多談判策略也不適合對外說明，而是要爭取最好的時機去談，至於團隊、策略及整套方式，「都準備差不多齊全了。」

何欣純也要求政府，傾聽之旅要一直辦下去，卓榮泰說，昨天他到工業區，廠商表示看到政府的政策，至少心中有一點安心，知道政府有在關心，廠商也針對政策提出建議，政府回來後也會做調整。

卓榮泰強調，制定支持方案之前，政府在2、3月就跟不同產業聽取意見並對政策做調整，當時政策未明，產業無法提出確切需要政府協助的項目，政府有慨括性了解後，據此提出支持方案，現在就可以針對個別產業做微調。