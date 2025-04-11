楊金龍：匯率市場決定 非美國說美元貶值就貶值

中央銀行總裁楊金龍今天表示，匯率是由市場決定，不是美國說美元貶值就貶值，一旦匯率市場波動太大，央行也會進行某些調節，讓匯率能動態穩定，央行對於維持新台幣率穩定當然有信心。

行政院長卓榮泰今天率相關部會首長赴立院，針對美國關稅政策因應作為提出專案報告並備詢。國民黨立委謝衣鳯詢問有關台幣匯率，會否因為美國川普政府在關稅戰後繼續鎖定美元匯率，而使台灣廠商受到影響？

楊金龍表示，匯率由市場決定，不是美國說美元貶值就貶值；長期來看，有升值也有貶值的時候，是市場決定價位，很難人為讓其貶值。外匯市場參與者不是只有台灣廠商，還有很多的外資、旅遊的觀光客，都是參與者。外匯市場是供需決定，是市場價格，不是由誰來決定其匯率。

謝衣鳯表示，美國欲重塑美元體系，國內廠商要如何因應？楊金龍認為，廠商要有避險，央行也會盡我們力量，當市場波動太大，央行會進行某些調節，讓波動度不要太大，讓匯率能動態穩定。

楊金龍表示，新台幣長期以來都是動態穩定，維持動態穩定，沒有問題。銀行都有這些避險工具，中小企業都可以利用。行政院長卓榮泰也說，政府會向業界說明，國家經濟體質健全，台幣匯率長期呈現穩定。