因應美國關稅戰 勞動部今邀半導體、水五金、生醫等工會座談

美國關稅戰開打！勞動部今啟動「因應美國關稅工會關懷視訊座談」，今總共舉辦了3場次，分別邀請「半導體、顯示卡、伺服器、網通產業」、「鐵鋁及製品、手工具及水五金」、「生技醫學、一般化學」產業的企業工會與會，工會代表多表達目前尚未有事業單位因關稅影響生產及營運，也尚未發生人力調整。

雖參與的工會代表表達，目前企業尚未有因美國關稅而影響生產或營運，也尚未有任何人力調整資訊。不過，勞動部勞動關係司司長王厚偉強調，因整體美國關稅政策具高度不確定性，勞動部將持續與工會建立直接聯繫的公私互助網絡，加強資訊流通，也讓工會第一時間了解安定就業與重要勞動權益協助方案與措施。

王厚偉提到，如員工有任何疑義，也可以向勞動部請求協助，與會工會團體表示肯定，也表達，會協助將相關訊息傳達員工，提供企業，讓企業可以善加運用政府安定就業資源，穩定所有勞工就業。

勞動部下周也將安排與運輸工具、汽車及零組件、自行車、機械、建材、石化、塑膠及橡膠業、重機電及電線電纜等工會視訊關懷座談。勞動部長洪申翰也預計在本周末訪視受影響重點產業的關懷工會行程，