華航客機、天然氣轉向美國採購？ 卓揆：盤點中
美國總統川普推出對等關稅政策震撼全球，政府提出增加對美採購等因應方案。民進黨立委鍾佳濱今天質詢時問，華航剛採購的空中巴士客機、向澳洲購買的天然氣是否轉向美國採購？行政院長卓榮泰表示，目前正在盤點，未來可以擴大把美國當作世界市場來購買。
民進黨立委鍾佳濱詢問，川普祭出高關稅政策究竟是目的還是手段？卓榮泰回應，川普應是解藉著關稅來達到美國國內經濟安全的目的。
鍾佳濱進一步指出，川普的目標是要創造以美國為中心的零關稅同盟來圍堵中共，在此架構下，同盟成員國之間的貿易會更暢旺，不過就如同美國對越南的質疑，要嚴防中共透過越南等國家洗產地的現象，他詢問，要如何防止中國大陸透過台灣洗產地？
卓榮泰回應，我方未來會嚴控，不過方案是方案，手段可能還會推陳出新。
鍾佳濱進一步詢問，未來還要透過政策採購來改善台美貿易差額，例如華航先前當與空中巴士簽約購買10架客機，會不會考慮改向美國採購？又如本來像澳洲採購的天然氣，會不會也轉向美國購買？
卓榮泰表示，目前正在盤點未來可以擴大把美國當作世界市場來購買。
鍾佳濱又指出，未來如果真的達成零關稅，那麼就應該思考符合輔導會被進口取代的產業，例如稻米、農漁產品、汽車零組件、保健食品和成衣等。不過卓榮泰回應應該先考量零關稅的前提是否存在？而且也不可能一夕之間就達成零關稅。
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