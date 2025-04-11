藍委憂美再掀匯率戰 楊金龍自信回「能穩定動態匯率」

美國總統川普除了對等關稅外，也相當關注匯率問題，對此，立委在11日的立法院會上提到，對於新台幣的匯率穩定，我國央行是否有信心能面對這波關稅衝擊。對此，央行總裁楊金龍表示，「當然有信心啊」，並補充，長久以來，新台幣都是相當動態穩定的，這對於進出口廠商來說都是相當好的。

國民黨立委謝依鳳在質詢時提到，美國總統川普目前對於全球的匯率相當關注，台幣也在其中，但就以出口為導向的台灣而言，台幣應該要貶值才有對出口有利，這恰好與美國目標不同。

楊金龍回應，匯率的波動是由市場決定並非是由一人或一個國家決策，至於未來如果真的有出現匯率波動，當然台灣廠商必須要有避險工具，再來就是央行當然要盡力維持匯率波動的穩定，當市場波動過大時，央行就會適時地做調整，簡言之，央行要做的就是讓匯率可以動態穩定。

謝衣鳳再追問，那央行是否有信心可以維持匯率穩定？

楊金龍隨即相當有自信的表示「當然有信心啊」，他也補充道，長久以來，新台幣都是相當動態穩定的，這對於進出口廠商來說都是相當好的。楊金龍也提醒，銀行都有相當多的避險工具，都能讓中小微企業來運用。

卓榮泰也提到，新台幣的匯率長期以來都是呈現穩定的趨勢，國家經濟體質基本上也是健全的。