對美談判退讓豬牛肉品標示產地？ 卓揆：據理力爭

為因應美國關稅政策衝擊，行政院長卓榮泰今赴立法院進行專題報告並備詢。賴清德總統投書彭博，稱將透過對話努力排除雙方貿易障礙。國民黨立委王鴻薇問及是否可能就標示豬肉、牛肉標示產地退讓？卓揆表示，「我們據理力爭」，台灣有台灣的國內狀況。

王鴻薇在質詢時表示，賴清德提及非關稅貿易障礙，針對豬肉、牛肉要標示產地，美方認為這是非關稅貿易障礙，我方談判會否退讓？卓榮泰回應，考慮到國人健康、國內市場消費習慣，如果有國際社會共同標準，經過科學證據，要衡平考量，如果是國際社會共同標準，如何在國人健康跟消費市場習慣上做怎樣區別，這不是用現在這樣對話，因為主角的一方不在現場，「我們據理力爭」，台灣有台灣的國內狀況。

王鴻薇直言，賴清德投書有非常大的問題，如果非關稅貿易障礙這麼容易解決，之前的總統都可以解決，這牽涉到例如稻米問題，檢驗問題，但對一般老百姓吃的豬肉牛肉應該要標示產地，民眾長期看到標示，美國人卻說台灣不能標示，能否退讓一定要有社會對話，沒有社會對話，就無法面對國人。

王鴻薇接著提到，基改食品不能進入校園是法有明定，此被美國認為非關稅貿易障礙，我方談判會不會退讓？卓榮泰表示，基本原則跟剛剛答覆的一樣，立法院的委員會目前也在審慎評估，對此案提出建議，會看建議內容。

王鴻薇說，不要隨便一下就說可以取消非關稅貿易障礙。卓榮泰表示，台美之間的非關稅貿易障礙範圍滿大，有些部分可以衡量雙方對等互惠關係來做調整。

王鴻薇提醒，紓困方案針對受創產業，但有很多服務業會間接受影響，全球評估受到美國高關稅影響，可能影響全球旅遊市場，她希望紓困方案也能納入觀光業。卓榮泰聽聞後，立刻手寫紀錄。