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因應對等關稅特別預算何時出爐？ 卓揆：最快下周四

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
立法院今天舉行第三會期第七次會議，行政院長卓榮泰（中）、國發會主委劉鏡清（左）、金管會主委彭金隆（右）上台就美國關稅議題受質詢。記者曾原信／攝影
立法院今天舉行第三會期第七次會議，行政院長卓榮泰（中）、國發會主委劉鏡清（左）、金管會主委彭金隆（右）上台就美國關稅議題受質詢。記者曾原信／攝影

因應美國對等關稅，行政院也針對各大產業提出880億相關的補貼措施，立委今日就關心相關預算案何時出爐，行政院長卓榮泰11日表示，行政院將提出特別預算案，預計最快下周四（17日）就會通過行政院會，送至立法院審查。

卓榮泰於昨日院會時就提出，政府已提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，支持方案的20項措施基本不變，請相關部會儘速研擬法制及預算作業，各項支持措施的具體申請辦法，預計於4月14日對外公布。

不過，民進黨立委何欣純今日在質詢時就提到，對於特別預算案政院是否已經有預計何時要提出？

卓榮泰回應，特別預算案預計最快下周四就會送出行政院會，但如果還有一些其他狀況的話，也許會再多留一周，但就是會盡快在兩周內盡快送出行政院會，至於預算部分也許會先動用第二預備金，或是使用就安基金、農損基金、農發基金以及信保基金等四大基金都可用以緩濟急的方式，後續再用公務預算的方式填補回相關的基金。

此外，卓榮泰也說，政府也相當關心產業需求，除了自己昨日前往桃園外，今日賴總統也前往台中，他自己明天更要前往彰化，後天要去高雄與屏東，與賴總統雙頭並進，積極聆聽產業需求。

川普 關稅

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