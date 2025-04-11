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藍委追台灣首波談判排多前面？ 卓揆：爭取最佳最快

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今天舉行第三會期第七次會議，行政院長卓榮泰接受質詢，並報告應對美國關稅措施。記者曾原信／攝影
立法院今天舉行第三會期第七次會議，行政院長卓榮泰接受質詢，並報告應對美國關稅措施。記者曾原信／攝影

美國關稅政策衝擊全球，宣布暫緩90天，給予各國爭取談判的時間。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委王鴻薇問及，所謂我方列在首波名單，是排前10還是前20國？卓揆未予正面回應，僅說會爭取最佳、最快時間，向美國做出最直接跟有利的交涉。

王鴻薇表示，她首先要回應前兩位民進黨立委對於在野黨跟縣市長回應關稅議題，卻被汙名化成「唱衰台灣」，這是完全抹黑跟扭曲，現在國家危難當頭，執政黨委員還要繼續在國內找敵人，不但不能解決問題，這是製造問題。

王鴻薇再來表示，賴清德總統提到我國會成為首波跟美國交涉的國家，起碼有75國要跟美國交涉，大概有15個國家已分別交涉，但還沒有完全成功，首波名單中，我國在前10個還是前20個，最晚何時交涉？

卓榮泰表示，目前還沒有看到任何國家說談了什麼，「我們也不例外」，還未發生的事情讓其有醞釀的時間。第一波交涉何時開始、結束沒有任何國家（知道），只能說會爭取最佳、最快時間，向美國做出最直接跟有利的交涉。

王鴻薇提到，賴清德投書「賴四條」，之前有說從零關稅談起，零關稅引起高度重視，請問農業產品會不會談零關稅？農業部長陳駿季表示，農產業跟工商業產業不一樣，針對農產業，未來跟美國溝通、談判，一定會秉持維持產業的穩定、永續發展，還有農民權益，農業產品以現在有157項，裡面有些是產業非常重要的，重要的希望能繼續維持。

王鴻薇說，對美國來台的農業產品，貿易加權平均稅率是9.3%，工業產品則是1.4%。她具體建議，對美的產品，農業只占1%，工業占99%，建議先排除農業產品，要先跟農民充分對話。

王鴻薇接著質詢經濟部長郭智輝，問增加我國對美採購2千億美元，要買什麼？郭說，這是談判籌碼，大略就是我方需要的。王追問，「什麼項目？這是打混哦。」郭回，包括能源產品、科技產品，或農業產品。王直呼，「就這樣？這是什麼答案？」

王鴻薇提醒，我國會參與美國阿拉斯加的天然氣開發，此開發案過去就有，美國也跟日韓兜售很久，日韓可能這次也無法阻擋。現在中油累積虧損691億元，希望投資或採購不能再增加中油虧損，評估過程請考慮到國營事業虧損，台電已經被搞到累積虧損超過4千億，不希望看到中油也變成錢坑。

王鴻薇也強調，增加美國投資，這無法避免，台積電也宣布赴美投資，經濟部投審會不能變成虛設。聯電可能也會合併，郭智輝說不可能，但官員說不可能的事情常常變成可能，聯電可能變成美聯電。早在今年2月，很多科技業代工廠集體到美國，現在美國德州希望打造「德州竹科」，擔心不是只有台積電、聯電，而是整個科學園區會不會搬到美國，會不會形成產業空洞化，能否根留台灣。如何避免台灣產業出走，讓產業根留台灣是非常重要的，請做評估。

川普 關稅

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