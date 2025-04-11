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學者談美關稅風暴：恐影響投資出口 880億應急仍不足

中央社／ 台北11日電
美國關稅風暴來襲，台灣中小企業恐面臨很大挑戰。圖／本報資料照片
美國關稅風暴來襲，台灣中小企業恐面臨很大挑戰。圖／本報資料照片

美國對台灣在內的逾75國暫緩高額對等關稅90天，這段期間僅課徵10%的對等關稅。中經院副院長王健全表示，中小企業這一波恐面臨很大挑戰，政府提出的支持方案新台幣880億元仍不足，應拿出更多資金應急、快速到位，因應投資、出口減少的效應。

美國關稅風暴來襲，影響多國資本市場劇烈震盪，美國日前宣布對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，這段期間僅課徵10%的對等關稅；不過，對中國徵收的關稅提高至145%，立即生效。

台灣民眾黨今天下午舉行論壇，主題為「關稅新局下台灣產業的因應與選擇」。

中經院副院長王健全表示，雖然目前暫時先課稅10%，但這波對台灣基本面一定有影響，川普可能不滿意只有幾家廠商過去美國，如果半導體、甚至整個供應鏈過去美國投資，部分產業空洞化可能很難避免。

王健全說，國內傳統產業有些缺乏國際化布局能力，更面臨3大壓力，一為日圓貶值，工具機產業面臨日本競爭的巨大壓力，第2為中國因內需不足，也拚命對外傾銷，第3是產業因應「台灣+1」，先前就有供應鏈移轉壓力，現在又有川普關稅措施。傳產近年面對數位與綠色轉型，營運成本增加、短期效益不明確，呼籲政府應該重視，中小企業這一波恐面臨很大挑戰。

行政院會日前通過880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，王健全表示，關稅雖然暫時為10%，但台灣未來3到5年產業面臨很大的結構調整，必須做好準備。行政院轄下應該設立跨部會因應小組，提供財政輸血、供應鏈移轉、升級轉型方案，美國關稅措施後續可能讓台灣投資、出口減少，880億元還是不太夠。

他認為，應該拿部分超徵稅收結合880億元才能應急，避免大規模失業發生。台灣去年對美國出口約1100億美元，如果受影響幅度2到3成，換算約新台幣7000億元到1兆元，呼籲資金應該快速到位。

王健全分析，美國掀起貿易戰與科技戰，後面一定還有金融戰，可能不是這一波，但川普一定會逼亞洲貨幣正常化，讓日圓、新台幣、韓元等升值，以減少美國貿易逆差。

民眾黨不分區立委提名人洪毓祥指出，美國這次的關稅考題，實際上是考驗產業轉型、彈性供應鏈與品牌力的經營，如果企業仍需要美國市場，共通性的措施包括分散生產基地，建立多元供應鏈基地，業者也要提升產品的不可替代性與附加價值，經營對美行銷品牌。

民眾黨主席黃國昌在座談時指出，行政院長卓榮泰今天到立法院專案報告，但報告內容不像是影響評估報告，質疑政府根本沒做好影響評估報告。

黃國昌表示，川普提出的對等關稅，完全不對等，許多國家都很錯愕，川普站在美國立場、爭取美國最大利益，民眾黨願意做政府後盾，但希望政府不能只是片面配合，談判過程中，也要爭取台灣的最高利益。

川普 關稅

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