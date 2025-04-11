卓榮泰：大力查緝洗產地 台灣不是中國隊

美國總統川普宣布對中國大幅加徵關稅，民進黨立委蔡易餘今天質詢時，提醒政府嚴防中國洗產地等狀況。行政院長卓榮泰說，台灣就是台灣，不會是中國隊，一定會大力查緝洗產地等問題。

經濟部長郭智輝說，對於不當轉運的貨物有5項措施，包括加強對中國貨品進口台灣及出口美國的監測；加強對業者的宣導；建立違規業者名單，不斷監測，若再犯從嚴裁罰；運用反傾銷措施充分調查，防止透過台灣來洗產地。

川普4月2日宣布對等關稅政策，9日起針對全球180個國家加徵10%至50%不等的對等關稅，其中台灣遭加徵32%關稅。不過美東時間9日下午，美國宣布對超過75個國家宣布暫緩高額對等關稅90天。

立法院下午邀請卓榮泰及相關部會首長提出美國關稅政策因應作為專案報告，並備質詢。

蔡易餘質詢時，呼籲政府在這暫緩實施的90天加速談判，爭取到更好的關稅，不到最後一刻不要放棄努力，更要嚴防中國洗產地等問題。

卓榮泰表示，談判正式啟動時，會向美國完整提出所有資料，一定會爭取國家最大利益，而台灣是台灣隊、台灣就是世界隊，不會是中國隊，一定會大力查緝洗產地跟違規轉運等問題。從事前、事中、事後來做，一定會嚴防，讓世界知道台灣就是台灣，也會對人流、物流、金流、技術等嚴加防範，對於國家安全、經濟安全有威脅的，將來都要嚴加控管。

蔡易餘說，因應美國關稅衝擊，國民黨主席朱立倫召集藍營縣市長會商，提出幾項聯合對策，其中一項就是開放陸客來台觀光，但他百思不解，這個與對美關稅談判有何關係。

卓榮泰說，這幾年來觀光業者受到天災地變的影響很大，還是很辛苦，希望引進更多國際友人來台，把台灣建設好，讓台灣成為吸收國際觀光旅遊的國家，而非把市場放在中國。

蔡易餘另外提到，美國已不再將香港視為獨立特區，香港貨品不再獲得優惠，貿易出口管制簽證比照中國，即香港商品不能標示為香港製造，而是要標示為中國製造。他認為，現在到了檢討「香港澳門關係條例」的關鍵時刻，政府可引用條例規定，停止適用全部條文或部分條文，再送請立法院追認。

卓榮泰說，請陸委會朝這個方向研議，基於國家安全、經濟安全及考量台灣優先，港澳問題不能再用歷史因素，而要以港澳與中國的現狀來考量。