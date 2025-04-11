爭取與美簽BTA？卓揆：兩情相悅下爭取對台灣最好位置

賴總統11日證實，台灣已排入美國首波關稅談判名單。行政院長卓榮泰下午指出，台灣已經在最優先談判的國家當中，這就是美國的善意；至於是否進一步爭取簽訂雙邊貿易協定（BTA），他強調這絕對不是一個單方面的、片面的、某種程度的改變而已，之所謂談判，一定是在某一個基礎上進行，在兩情相悅的情況底下，爭取最好的、對台灣最有利的位置。

卓榮泰今日赴立法院針對「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」專案報告並備詢，會中有立委提到，在對美談判時，台灣願意付出什麼代價？卓榮泰回應，在策略方面他不方便明講，但必須在雙方關稅對等的情形下，做一些調適，同時排除非關稅障礙。關稅對等不是一個數字，而是互相之間的關稅對等。

立委追問，從零關稅開始談起，是否代表如果美國願意把關稅調降到0，我國也願意把關稅調降到0？卓榮泰說，這是一個基本的態度，但是要看國內產業的衝擊；原則上，希望透過雙邊的關係，以自由貿易協定（FTA）或美墨加協定（USMCA）這樣的方式（談判），先前21世紀貿易倡議也是朝這個方向分階段談判。

立委也再度追問平等互惠，是我國片面配合美方，還是會爭取跟美國簽定BTA？卓榮泰說，這是一個基本的態度，但是要看國內產業的衝擊。原則上是希望透過雙邊的關係來談判，以自由貿易協定（FTA）或美墨加協定（USMCA）這樣的方式，先前21世紀貿易倡議也是朝這個方向分階段談判。

卓榮泰強調，目前台灣已經在優先的國家名單中，從過去到現在，在談判的準備過程，總統府、行政院、國安會、外交部、經濟部、經貿工作小組、台美經貿專案小組、經貿辦公室都通力合作，準備很多資料，準備在正式啟動談判時，就完整向美國提出整套想法，包括採購、貿易、排除非關稅貿易障礙等。

卓榮泰說，台灣不會放棄爭取國家最大的利益，因為台灣有很好的經濟體質、產業結構鏈，而且在全球供應鏈占據重要地位，不容許發生任何變動。