7成銷美國！鬼頭刀受關稅海嘯衝擊 漁業署祭3大方案

全台鬼頭刀有7成銷往美國，受到川普祭出對等關稅影響，漁民憂心忡忡。農業部漁業署長王茂城今天到宜蘭蘇澳區漁會說明政府支持方案，初步規畫提供低利周轉金、獎勵外銷及提升漁船設備拓展多元市場，盼協助漁民穩定出口量。

全台鬼頭刀年捕獲量5000多公噸，以宜蘭南方澳、台東新港及屏東東港為主要生產地，其中南方澳產值占3成。全台鬼頭刀有7成銷往美國，在川普祭出對等關稅後，成為海嘯第一排受衝擊的產業。

漁業署長王茂城今天下午到蘇澳區漁會與漁民、加工廠及出口商面對面溝通，會前受訪時表示，美國加徵關稅對鬼頭刀影響很大，雖然昨天宣布延緩90天，這段期間關稅降為10%，但不管10%或32%的關稅，外銷成本都會墊高，因應衝擊，農業部已初步規畫3大支持方案，今天也要聽取地方意見，滾動調整。

王茂城表示，因應關稅衝擊農業部有180億元預算，其中水產品約30億元。3個支持方案首先是提供金融支持，產業面對關稅成本提高，在外銷、加工、生產過程若有周轉金需求都會給予協助，並有1.5%的利率減免；第二也提供外銷獎勵，另外就是跟業界溝通，不要把外銷市場統統壓在美國，可以拓展到歐盟或其他國家，若要賣到歐盟國家必須符合歐盟衛生標準，也希望漁船經營者利用這次機會，提升漁船的冷凍或衛生等設備，能有更多元管道銷售水產品。

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，聽到美國祭出那麼重的關稅，漁民都很憂心，認為一定會影響出口，但危機就是轉機，改善漁船設施勢必需要高昂費用，建議政府全額補助。縣府農業處也說，正跟漁會及漁業署研商，若鬼頭刀價格受影響，會研議啟動類似保價收購機制，做成加工品，減少漁民損失。