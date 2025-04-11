快訊

首曝內幕！賈永婕「思考3秒」點頭接任101董座 找她來的高層說這了句

大罷免潮持續延燒 2綠委罷免案進二階連署

聽新聞
0:00 / 0:00

7成銷美國！鬼頭刀受關稅海嘯衝擊 漁業署祭3大方案

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
農業部漁業署今天到宜蘭蘇澳區漁會與漁民、相關業者座談，說明因應美國關稅政策的因應方案。圖／民眾提供
農業部漁業署今天到宜蘭蘇澳區漁會與漁民、相關業者座談，說明因應美國關稅政策的因應方案。圖／民眾提供

全台鬼頭刀有7成銷往美國，受到川普祭出對等關稅影響，漁民憂心忡忡。農業部漁業署長王茂城今天到宜蘭蘇澳區漁會說明政府支持方案，初步規畫提供低利周轉金、獎勵外銷及提升漁船設備拓展多元市場，盼協助漁民穩定出口量。

全台鬼頭刀年捕獲量5000多公噸，以宜蘭南方澳、台東新港及屏東東港為主要生產地，其中南方澳產值占3成。全台鬼頭刀有7成銷往美國，在川普祭出對等關稅後，成為海嘯第一排受衝擊的產業。

漁業署長王茂城今天下午到蘇澳區漁會與漁民、加工廠及出口商面對面溝通，會前受訪時表示，美國加徵關稅對鬼頭刀影響很大，雖然昨天宣布延緩90天，這段期間關稅降為10%，但不管10%或32%的關稅，外銷成本都會墊高，因應衝擊，農業部已初步規畫3大支持方案，今天也要聽取地方意見，滾動調整。

王茂城表示，因應關稅衝擊農業部有180億元預算，其中水產品約30億元。3個支持方案首先是提供金融支持，產業面對關稅成本提高，在外銷、加工、生產過程若有周轉金需求都會給予協助，並有1.5%的利率減免；第二也提供外銷獎勵，另外就是跟業界溝通，不要把外銷市場統統壓在美國，可以拓展到歐盟或其他國家，若要賣到歐盟國家必須符合歐盟衛生標準，也希望漁船經營者利用這次機會，提升漁船的冷凍或衛生等設備，能有更多元管道銷售水產品。

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，聽到美國祭出那麼重的關稅，漁民都很憂心，認為一定會影響出口，但危機就是轉機，改善漁船設施勢必需要高昂費用，建議政府全額補助。縣府農業處也說，正跟漁會及漁業署研商，若鬼頭刀價格受影響，會研議啟動類似保價收購機制，做成加工品，減少漁民損失。

王茂城表示，目前最重要是先把貨拉出去，讓漁獲順利銷到美國，暢通外銷管道，後續會持續觀察美國關稅變動情形。

全台鬼頭刀有7成銷往美國，漁民憂心受到對等關稅衝擊。本報資料照片
全台鬼頭刀有7成銷往美國，漁民憂心受到對等關稅衝擊。本報資料照片

川普 關稅

延伸閱讀

習近平催到底？中國升級對抗美國關稅，從84%加到125%

美暫緩對等關稅 技嘉：有客戶要求第2季提前出貨

川普關稅忙翻蘋果！印度廠趕工、莫迪也出手 150萬支iPhone輸美

川普關稅重擊！投資人逃離美高風險債券基金 資金失血量創紀錄

相關新聞

高關稅台美關係觸礁？ 卓榮泰否認：變局不單單在台灣

美國對台祭出32%對等關稅，衝擊我國經濟發展。民進黨立委吳思瑤今天在質詢時指在野黨炒作疑美論，並詢問台美關係是否觸礁？行...

要陸委會研修港澳條例 卓榮泰：不能再用歷史因素考量

立法院今邀行政院長卓榮泰針對美國關稅進行專案報告，民進黨立委蔡易餘質詢時指，台灣經濟不可跟中國綁在一起，要求香港澳門關係...

對美排除非關稅障礙 卓榮泰：不會傷害國人健康換不應有條件

美國對台實施對等關稅新制，我方列在美方第一波談判名單。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天在質詢時提醒，國人的健康不能退，不能讓...

【重磅快評】拜關稅風暴之賜 金門高雄不能平起平坐？

美國總統川普掀起關稅風暴，為順應共赴國難的民意，國民黨陣營發表擴大紓困、普發現金、開放陸客等聲明，但民進黨未接招，反而炒...

6兆台幣對美採購錢從哪來？ 郭智輝：買進來賣的當然有財源

美國關稅政策衝擊全球，經濟部長郭智輝日前提出10年可擴大對美採購2000億美元（約新台幣6.5兆元）。民進黨立委邱志偉今...

藍委憂美再掀匯率戰 楊金龍自信回「能穩定動態匯率」

美國總統川普除了對等關稅外，也相當關注匯率問題，對此，立委在11日的立法院會上提到，對於新台幣的匯率穩定，我國央行是否有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。