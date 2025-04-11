黃國昌質詢要台美簽BTA 卓榮泰：兩情相悅下爭取對台灣最好位置

立法院院會今邀行政院長卓榮泰針對美國關稅政策因應作為專案報告並備質詢，民眾黨團總召黃國昌質詢問政府是要片面配合美方要求還是跟美國爭取簽定雙邊貿易協定（BTA）？卓榮泰說，談判就是在某種程度上有進有退、有得有失，在兩情相悅的狀況下，政府可以爭取對台灣最好位置。

黃國昌表示，台美關稅談判已進入深水區，但我國真的知道川普要什麼？卓榮泰答詢，川普要追求貿易公平、包括排除貿易障礙，追求貿易平衡，川普因為計算只有一個公式、只有一個結果，但我國應該要有更好的談判結果，過去一周持續開會有列出想法跟策略，雖然策略方面不好明講，但雙方付出關稅對等的情形下要做一些調整，不是對等關稅，是雙方關稅對等之下要做一些調適。

黃國昌追問卓榮泰提到的平等互惠，是我國片面配合美方，還是會爭取跟美國簽定BTA？卓榮泰說，這是一個基本的態度，但是要看國內產業的衝擊。原則上是希望透過雙邊的關係來談判，以自由貿易協定（FTA）或美墨加協定（USMCA）這樣的方式，先前21世紀貿易倡議也是朝這個方向分階段談判。

卓榮泰答詢，這絕對不是片面、單方面的改變，所謂的談判是在某個基礎上，大家有進有退、有得有失，這就是談判的一個策略。台灣已經在最優先談判的國家當中，這就是美國的善意，「在兩情相悅的情況底下，可以爭取最好的、對台灣最好的位置。」