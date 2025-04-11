高關稅台美關係觸礁？ 卓榮泰否認：變局不單單在台灣

美國對台祭出32%對等關稅，衝擊我國經濟發展。民進黨立委吳思瑤今天在質詢時指在野黨炒作疑美論，並詢問台美關係是否觸礁？行政院長卓榮泰表示，並非如此，美國是為解決自己國內的貿易赤字，對所有國家都是一套公式，這個變局不單單發生在台灣。

立法院今天邀請卓榮泰針對美國關稅政策因應作為進行專案報告並備質詢。吳思瑤表示，美國總統川普說要讓美國再次偉大，台灣要把握歷史的挑戰，讓台灣更強大；但很容易被亂帶風向炒作疑美論，美國對等關稅就等同於台美關係觸礁了嗎？

卓榮泰強調並非如此，指台美關係近年來的發展基於地緣政治、經濟安定的需要，這次的對等關稅是要解決美國自己國家的貿易赤字，減少貿易的逆差，也要透過排除非關稅障礙及讓美國再工業化，它對所有的國家是一套公式、一個標準和一個結果。

吳思瑤詢問，這場關稅是國難嗎？卓榮泰說，這兩個字是沉重，但對國家來說是空前的一個變局，這個變局不是單單發生在台灣，而是全世界、國際股市在變化，台灣也跟著變化。

吳思瑤也關注國民黨立委陳玉珍、陳雪生提出的「離島建設條例」，指該條例有22位藍委連署支持，是不折不扣是替中國洗產地的條例，當民進黨努力救火，國民黨沒有幫忙滅火，甚至是添柴火、放火，這樣的條例在立法院被強行通過，是不是公然替中國洗產地，堂而皇之陷台灣於不義？

卓榮泰表示，中央對離島建設跟所有離島國人福利，一向不落後，包括用水、用電、交通等方面，都極力維護。

吳思瑤詢問卓榮泰說，是否覺得該條例替中國洗產地？卓榮泰回應，按條例內容，會讓中資進到離島，且進行重大建設，萬萬使不得，政府會嚴防；如果未來涉及洗產地，這是對等關稅中美國很在意的，政府會全力防護。

吳思瑤認為，在野黨沒有幫忙滅火，還要讓台灣飛蛾撲火，民進黨立院黨團主張這種賣台毀國條例要撤案，行政院是否支持？

卓榮泰說，站在行政院立場，願意支持在立院裡，大家極力力爭，為了保障國家安全、經濟安全來做的努力。吳思瑤追問，不合理條例要未雨綢繆，卓榮泰回答，「是。」