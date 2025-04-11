要陸委會研修港澳條例 卓榮泰：不能再用歷史因素考量

立法院今邀行政院長卓榮泰針對美國關稅進行專案報告，民進黨立委蔡易餘質詢時指，台灣經濟不可跟中國綁在一起，要求香港澳門關係條例應調整。卓答詢，他會要陸委會朝此方向來研議，現在港澳跟中國間有不同經濟地位問題，必須用現狀來考量，基於國家安全、經濟安全優先。

卓榮泰針對美國關稅問題，表示台灣在美國優先名單談判中，政府會爭取最好時機，府、院、國安會等單位已經通力合作準備很多資料，在正式可啟動時，就會把資料完整提給美國，有整套想法，包括雙方對等關係、排除非關稅貿易障礙等，都在談判策略當中。

卓榮泰說，台灣有很好經濟體質、產業鍊，台灣在世界有很好的產業，台灣不容許發生任何變動。台灣不到最後關頭不放棄，也不放棄平等互惠，「我們就是台灣隊、台灣就是世界隊，不會是中國隊，我們洗產地跟違規轉運將來絕對大力查緝。事前、事中、事後一定嚴防這件事情，讓全世界知道，台灣就是台灣。」

洗產地的問題攸關台美談判，蔡易餘質詢時問有國民黨立委提案讓離島成為中國洗產地示範區，卓答詢時說，對於人流、物流、金流、技術都會嚴加防範，針對國家安全經濟安全威脅，列為嚴格控管。

蔡易餘再質詢問，台灣經濟不可以跟中國綁在一起，且開放陸客來台跟美國關稅有何關聯？目前已經到檢討香港澳門特殊條例的關鍵時刻。卓榮泰說，這是長期在產業經營對中方過多依賴造成的結果，近年雖然觀光業者辛苦，天災地變影響很大，但應該把台灣建設好，成為國際觀光旅遊之地，而非把市場放在中國大陸。

卓榮泰說，他也會要陸委會朝這個方向來做研議，港澳不能再用歷史因素考量，現在港澳跟中國之間有不同經濟地位問題，必須用現狀來考量，基於國家安全、經濟安全優先。