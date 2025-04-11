對美排除非關稅障礙 卓榮泰：不會傷害國人健康換不應有條件

美國對台實施對等關稅新制，我方列在美方第一波談判名單。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天在質詢時提醒，國人的健康不能退，不能讓有健康疑慮的食品進入台灣； 行政院長卓榮泰回應，政府不會以傷害國人健康，來換取不應該有的條件。

立法院今天邀請卓榮泰針對美國關稅政策因應作為進行專案報告並備質詢，傅崐萁關切台美從零關稅彈起的話，可能損害農漁民權益。傅崐萁表示，去年台灣農產品對美的輸出是8.6億美金 ，美對台的輸入是37億美金，在逆差的情況下，卻要承擔未來可能零關稅的撞擊，談判時盡量不要損害農漁民的權益。

卓榮泰表示，農漁優先是政府一向的策略，宗旨不會改變；再者，農業方面，台灣是逆差，希望在談判當中得到諒解。至於從零關稅談起，是一個談判的態度，中間涉及到很多的策略跟互相條件，農業部也會針對農漁將來可能受到的損害，做相當多的風險研判跟估算，政府會站在這個立場上面，保障我國農民的權利。他也說，後天會跟農民代表會談。

傅崐萁指出，這次政府出來880億的紓困方案，其中農民部分是180億元，是否足夠，要做更深刻的座談跟了解，國民黨可以很清楚的強調，他們全力支持，不讓基層農民受到任何的傷害，畢竟台灣的糧食自給率只有30%，其他要仰仗進口，如果這30%都沒有辦法確保的話，對農民是毀滅性的傷害，大家承擔不起，請卓榮泰審酌；卓榮泰說，一定。

傅崐萁提醒，國人健康不能退讓，有健康疑慮的產品要進入台灣，政府還是要保障孩子的健康，希望用其他的部分來替代，千萬不要讓有疑慮的食品妨礙到孩子的健康。

卓榮泰說，國人健康不能打折，但台灣身為國際社會的一員，只要符合國際的標準、有科學認證，在經過國內嚴謹的程序，這是政府在談判過程當中，必須要表達的態度，但結論是政府不會以傷害國人健康，來換取不應該有的條件。

傅崐萁指出，台灣去年對美出超649億美金，其中大多數為半導體、IT產業輸美，約624.6億美金，扣除這些以外，台灣的其他產業，尤其是傳產的部分對美國並不是出超，而是入超，但卻莫名的加上32%的累加的關稅，對台灣非常不公平，希望卓榮泰能據理力爭。此外，他也建議，談判團可以敦請台積電創辦人張忠謀加入。

卓榮泰說，政府最近展開產業之旅，也跟個別業者有一些溝通跟座談的機會，所有業者對於根留台灣以及台灣加一的想法都非常一致，會繼續把台灣成為高科技領先關鍵地點，談判過程會請教業者的意見。