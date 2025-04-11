對等關稅衝擊 政院估出口銷美衰退26%影響12.5萬就業人數

行政院長卓榮泰今天赴立法院針對美國「對等關稅」政策對我國產業界及農業界的影響進行專案報告，根據行政院估計，台灣工業產品出口美國將衰退26%，影響製造業產值5%及12.5萬就業人數，行政院指出，經過更審慎完整的研擬估算，最後決定約880億元的支援方案。

行政院指出，經委由中華經濟研究院採部分均衡模型，綜合考量主要國家被美國課徵對等關稅的稅率，包括我國（32%）、日本（24%）、韓國（25%）、中國（125%）、歐盟（20%）、東協國家（10-46%）、英國（10%）等，以及考量我國工業產品出口美國金額占產值之比重，初步估算，台灣工業產品出口美國將衰退26%，影響製造業產值5%及12.5萬就業人數，其中，對電子資訊、機械、運輸工具、重電及電線電纜、建材雜項、鋼鐵金屬、一般化學及家電可能受較大影響，推估受影響產業產值影響幅度在3-14%。

行政院表示，經過行政從分別從低關稅、高關稅及超高關稅等程度推估。在低關稅推估下，推估條件為台灣的稅率被加徵稅率介於10%~20%、並且低於其他競爭對手，此情境對我產業主要影響為新增的關稅支出，尚不至於發生大幅降低國內訂單、產業轉移生產基地等問題；除了廠商本身可自行調節產能因應外，政府協助業者的面向在於因應新增逾百億多美元的關稅負擔。對此，行政院估計以4年時間為期，因應方案約需361億元，分別為製造業261億、農業100億元。

在高關稅推估情境下，假設台灣被加徵20%~30%關稅，且稅率比其他競爭對手高1~10%，台灣產業將受到不同程度的負面衝擊。在製造業上，對於電子資訊、鋼鐵金屬、運輸工具、機械等業別，所受衝擊之風險較高；在農業上，則為蝴蝶蘭、茶葉及水產品等衝擊較大，主要影響層面包含新增關稅支出及出口減少。行政院為此估計對於製造業與農業分別提供426億及150億規模的因應方案，總體預算估算約為576億。

至於在極高關稅推估情境下，係假設台灣被加徵稅率高於30%，且高於其他競爭對手逾10%以上，影響層面除新增關稅支出外，我國對美國出口也會顯著減少，依照估算，美國自台灣進口將減少21%以上，亦即台灣出口美國的市佔率將下滑0.72%。

此外，在極高推估模式下，因主要競爭對手關稅低於台灣，我國產業將面對美國客戶的轉單風險、產業有移轉生產基地的壓力、出口價格欠缺國際競爭力，連帶影響產能過剩、庫存過多、外銷產品轉為內銷擠壓市場等各種問題。

在美國正式公佈台灣課以32%對等關稅稅率，較日、韓等主要競爭國家有相當差距，此項結果雖接近之前推估的極高關稅推估情境，但我國產業面對不同競爭對手的優劣勢程度卻更為複雜。經過更審慎完整的研擬估算，進一步提高經費規模，最後決定針對工業及農業提供700億元、180億元，共計約880億元的支援方案。