快訊

聞宥勝厚臉皮想復出 隋棠皺眉砲轟荒謬：不是普通罪犯

槓上川普！陸祭對美關稅125% 再赴WTO追加起訴「奉陪到底」

大陸再反制美國！對美增加關稅由84%提高至125%

對等關稅衝擊 政院估出口銷美衰退26%影響12.5萬就業人數

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰赴立法院針對美國「對等關稅」政策進行專案報告，根據行政院估計，台灣工業產品出口美國將衰退26%，影響製造業產值5%及12.5萬就業人數。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰赴立法院針對美國「對等關稅」政策進行專案報告，根據行政院估計，台灣工業產品出口美國將衰退26%，影響製造業產值5%及12.5萬就業人數。記者蘇健忠／攝影

行政院長卓榮泰今天赴立法院針對美國「對等關稅」政策對我國產業界及農業界的影響進行專案報告，根據行政院估計，台灣工業產品出口美國將衰退26%，影響製造業產值5%及12.5萬就業人數，行政院指出，經過更審慎完整的研擬估算，最後決定約880億元的支援方案。

行政院指出，經委由中華經濟研究院採部分均衡模型，綜合考量主要國家被美國課徵對等關稅的稅率，包括我國（32%）、日本（24%）、韓國（25%）、中國（125%）、歐盟（20%）、東協國家（10-46%）、英國（10%）等，以及考量我國工業產品出口美國金額占產值之比重，初步估算，台灣工業產品出口美國將衰退26%，影響製造業產值5%及12.5萬就業人數，其中，對電子資訊、機械、運輸工具、重電及電線電纜、建材雜項、鋼鐵金屬、一般化學及家電可能受較大影響，推估受影響產業產值影響幅度在3-14%。

行政院表示，經過行政從分別從低關稅、高關稅及超高關稅等程度推估。在低關稅推估下，推估條件為台灣的稅率被加徵稅率介於10%~20%、並且低於其他競爭對手，此情境對我產業主要影響為新增的關稅支出，尚不至於發生大幅降低國內訂單、產業轉移生產基地等問題；除了廠商本身可自行調節產能因應外，政府協助業者的面向在於因應新增逾百億多美元的關稅負擔。對此，行政院估計以4年時間為期，因應方案約需361億元，分別為製造業261億、農業100億元。

在高關稅推估情境下，假設台灣被加徵20%~30%關稅，且稅率比其他競爭對手高1~10%，台灣產業將受到不同程度的負面衝擊。在製造業上，對於電子資訊、鋼鐵金屬、運輸工具、機械等業別，所受衝擊之風險較高；在農業上，則為蝴蝶蘭、茶葉及水產品等衝擊較大，主要影響層面包含新增關稅支出及出口減少。行政院為此估計對於製造業與農業分別提供426億及150億規模的因應方案，總體預算估算約為576億。

至於在極高關稅推估情境下，係假設台灣被加徵稅率高於30%，且高於其他競爭對手逾10%以上，影響層面除新增關稅支出外，我國對美國出口也會顯著減少，依照估算，美國自台灣進口將減少21%以上，亦即台灣出口美國的市佔率將下滑0.72%。

此外，在極高推估模式下，因主要競爭對手關稅低於台灣，我國產業將面對美國客戶的轉單風險、產業有移轉生產基地的壓力、出口價格欠缺國際競爭力，連帶影響產能過剩、庫存過多、外銷產品轉為內銷擠壓市場等各種問題。

在美國正式公佈台灣課以32%對等關稅稅率，較日、韓等主要競爭國家有相當差距，此項結果雖接近之前推估的極高關稅推估情境，但我國產業面對不同競爭對手的優劣勢程度卻更為複雜。經過更審慎完整的研擬估算，進一步提高經費規模，最後決定針對工業及農業提供700億元、180億元，共計約880億元的支援方案。

川普 關稅

延伸閱讀

川普關稅忙翻蘋果！印度廠趕工、莫迪也出手 150萬支iPhone輸美

白宮：對中關稅達145% 小包裹增至120%

美股再重挫…中國擬減少進口美電影 華納、迪士尼股票應聲跌

亞馬遜：賣家關稅成本轉嫁消費者 中國貨品將大漲

相關新聞

美對等關稅 賴清德感謝盧秀燕：率先支持880億元預算

因應美國對等關稅風暴衝擊我產業，賴清德總統今到台中與25家中部機械產業界代表座談。台中市長盧秀燕因在議會備詢，指派副市長...

關稅衝擊 勞團籲政府補助企業 應以不裁員、違法無薪假為前提

美國對等關稅恐怕對台灣的勞動市場帶來衝擊，尊嚴勞動修法聯盟今至行政院前召開「補助補貼不裁員，國假勞退要提高」記者會，要求...

挨批輕易亮2千億美元底牌 郭智輝嗆：邏輯糟 沒打過橋牌？

美國關稅政策衝擊全球，宣布暫緩後，各國得以喘息。經濟部長郭智輝日前提出10年可採購2000億美元（約合新台幣6.5兆元）...

高關稅台美關係觸礁？ 卓榮泰否認：變局不單單在台灣

美國對台祭出32%對等關稅，衝擊我國經濟發展。民進黨立委吳思瑤今天在質詢時指在野黨炒作疑美論，並詢問台美關係是否觸礁？行...

要陸委會研修港澳條例 卓榮泰：不能再用歷史因素考量

立法院今邀行政院長卓榮泰針對美國關稅進行專案報告，民進黨立委蔡易餘質詢時指，台灣經濟不可跟中國綁在一起，要求香港澳門關係...

對美排除非關稅障礙 卓榮泰：不會傷害國人健康換不應有條件

美國對台實施對等關稅新制，我方列在美方第一波談判名單。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天在質詢時提醒，國人的健康不能退，不能讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。