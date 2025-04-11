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因應美關稅衝擊 郭智輝：採購及投資是最好方法之一

中央社／ 台北11日電

經濟部長郭智輝今天表示，按照美國川普政府的關稅公式，對美採購跟投資應該是解決關稅問題最好的方法之一。台灣有很多資源跟美國互補，談判小組會搜集所有的資訊加以判斷，然後跟美國協商。

因應美國關稅衝擊，總統賴清德投書彭博社，對美國對等關稅提出增加對美投資等4點應對。郭智輝10日在立法院備詢時表示，盤點政府及國營事業，應有2000億美元可跟美國談。

立法院會今天下午邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長列席，針對美國關稅政策因應作為提出專案報告並備詢。

郭智輝在列席前接受媒體聯訪時表示，按照美國川普政府的關稅公式，對美採購跟投資應該是解決關稅問題最好的方法之一。

對於有人質疑先亮底牌怎麼跟美國談判，郭智輝指出，這是非常糟糕的邏輯，就像打橋牌，先叫牌再回應，談判就是這樣的手法，先給A，看對方怎麼談，再推B。

郭智輝指出，這2000億美元裡面包羅萬象，經濟部盤點有這個資源，但去談判的不是只有經濟部，台灣有很多資源跟美國互補，談判小組會搜集所有資訊加以判斷，然後跟美國協商。

針對國民黨呼籲將行政院所提的新台幣880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，擴大規模到2000億元。郭智輝表示，880億只是第一階段，因為當初是針對美國對台課徵32%對等關稅後，馬上提出的第一階段。

郭智輝指出，台美還沒有談判，現在關稅是10%，會考慮未來可能的連鎖反應，如有必要，可以往上增加，但這屬於特別預算，需要立法院支持。

對於美國對中國課徵重稅，外界擔憂中國洗產地問題，郭智輝表示，會再次跟大家說明，哪些範圍是屬於洗產地。他今天到台中，也有業者提出這樣問題，為讓大家知道方向，會跟美方確認哪些部分、什麼樣的狀況叫洗產地，並跟廠商溝通，如果有這種現象，要提早改正。

川普 關稅

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