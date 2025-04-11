【重磅快評】拜關稅風暴之賜 金門高雄不能平起平坐？

美國總統川普掀起關稅風暴，為順應共赴國難的民意，國民黨陣營發表擴大紓困、普發現金、開放陸客等聲明，但民進黨未接招，反而炒作離島建設條例，要求國民黨撤案，理由是此條例恐讓台灣淪為中國大陸洗產地破口。但問題是，如果高雄、台南等自由貿易港區都不會有洗地疑慮，民進黨為何獨對金門另眼相看？難道是對關務署沒信心？

川普祭出對等關稅重創台灣產業，民進黨政府宣布提出880億元協助方案，國民黨則喊出停止大罷免、共赴國難，但未獲回應；國民黨主席朱立倫昨天再邀藍營縣市首長會商對策，提出四點聲明，分別為紓困優先，擴大規模到2000億；擴大內需，觀光先行，產業升級；啟動國際談判，拓展多元市場；中央與地方攜手面對挑戰。

可惜的是，民進黨對在野喊出共赴國難的訴求一點也不感興趣。停止大罷免暫且不談，連纾困、普發現金、觀光先行等具體政策都一概漠視，一早還在立院發動公投攻防，綠委在3月25日議事錄用紅筆打叉，黨團總召柯建銘更以召開違法會議為由，要把立法院長韓國瑜在內的62位藍白立委移送紀律委員會。民進黨除了持續內耗，根本感受不到希望朝野共赴國難的氛圍。

民進黨非但不想和在野共赴國難，今天又開了離島建設條例的新戰場。民進黨發言人吳崢指出，洗產地是美國很重視的問題，台灣千萬不能讓中國大陸利用台灣在國際上的信用來剝削台灣，讓中國大陸商品轉口到台灣再出口至美國，但是現在立法院有一部法案卻可能造成如此後果，要求國民黨撤回離島建設條例。

吳崢搭關稅風暴順風車開闢新戰場，綠委們隨即附合。林楚茵指離島建設條例草案載明，為便利大陸地區人民、法人、團體、機構、資金、物品、勞務或服務，進出離島自由貿易示範區，並適度鬆綁相關規定，根本就是在幫中國大陸開後門、洗產地；陳素月等人敲邊鼓，要求關務署強化查緝中國大陸進口貨物，嚴防中國大陸貨物利用台灣洗產地和傾銷，別讓不肖業者破壞台美關係。

但要思考的是，「離島建設條例成為中國大陸洗產地破口」這個命題是否真能成立？首先，金門不是自由貿易港，如果成為國際港，就會變成中國大陸洗產地的破口，那本島七個有7個自由貿易港區，是不是早已成為對岸洗產地破口？為何民進黨不先去好好查查，反而只盯著八字還沒一撇的金門？

再者，自由貿易港區條例是全國適用的法律，如果離島建設條例三讀通過，也不能跳脫自由貿易港區條例規範，關務署須依法進駐查驗，民進黨勢必特別「關照」金門，民進黨難道信不過關務署？如果同樣規範在金門卻行不通，那不是歧視，還有什麼合理的解釋？

最後，離島建設條例還只是草案，提案的藍委陳玉珍都說了，如果對條例草案內容有疑問，可以進入委員會討論，她的原則只是希望金門全適和高雄一樣的規則；既然可以再討論，民進黨卻要炒作阻撓，不讓金門、高雄平起平坐，那又是什麼道理？