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藍營提擴大紓困普發現金 卓榮泰一句話回應

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰赴立法院針對美國「對等關稅」政策進行專案報告。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰赴立法院針對美國「對等關稅」政策進行專案報告。記者蘇健忠／攝影

國民黨主席朱立倫與藍營縣市長提出4項聯合對策，包括紓困優先、預算規模擴大至新台幣2000億元及每人普發1萬元等，對此，行政院長卓榮泰11日指出，對的事情大家可以一起談，但是要以國家財政跟人民需求做出發點，歡迎大家討論。

立法院今日邀請卓榮泰針對美國關稅政策因應作為專案報告並備質詢。會前媒體問到，針對國民黨提出的紓困優先、預算規模擴大至新台幣2000億元及每人普發1萬元，卓榮泰說，對的事情大家可以一起談，但是要以國家財政跟人民需求做出發點，歡迎大家討論。

此外，在今日行政團隊赴立法院時也發生一件小插曲，由於行政院副院長鄭麗君被賴總統點名為關稅談判小組領銜人，但由於今日的政院公開行程中，並未列出鄭麗君出席立法院專案報告及備詢，外界也紛紛推測是否鄭麗君已前往美國談判，因此在今日行政團隊前往立法院時，場外媒體紛紛關心起鄭麗君的動向。

現場媒體也直接詢問卓榮泰，鄭麗君是否準備出發去美國談判。就在談話結束後，鄭麗君剛好出現，卓榮泰對媒體說，「你們最想見的人來了 」。不過鄭麗君未回應媒體提問。

川普 關稅

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