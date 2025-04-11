美國關稅衝擊 遠洋漁獲業者座談盼銀行不要抽銀根

美國總統川普昨天宣布高額關稅政策暫緩90天實施，此期間僅實施10%對等關稅，農業部漁業署與多個高屏地區遠洋漁業公會業者今在高雄舉辦閉門座談會商討對策，政務次長黃昭欽表示，台灣遠洋漁獲大多賣到第三地泰國、越南，但終點市場在美國，間接銷美影響需評估。據了解，業界共同心聲，請銀行此時不要抽銀根。

座談會開始前，黃昭欽接受媒體訪問，他表示，針對美國加徵台灣32%對等關稅，農業部做出3個面向、六個策略具體方案， 雖目前暫緩實施，但仍有10%關稅，十趴對業者還是有一定的影響，所以希望藉座談了解業者實況，也會對補助措施及現況做調整。

黃昭欽說，關稅問題對遠洋漁業來說較複雜，遠洋在直接銷美的市場，報表數字沒有看到那麼大，但漁獲會賣到第三國，而終點市場在美國，這種間接銷美的影響也是要評估，罐頭魚種也會賣到泰國市場，再轉銷到美國，希能了解業者有無遇到什麼困難，政府能提供怎樣的協助。

他強調，3面向、6措施會持續往前推進，但會做些細部微調，雖然延長90天，但也增加90天的不確定性，是否放養或持續漁獲量賣到市場，是否受到觀望風向影響，都需持續關注，也會持續協助業者。

台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會總幹事施教智表示，鱿魚輸美份額上在水產品不是很大宗，也是占一部分，較擔心是美國的關稅政策，會導致全球經濟衰退的擴散效應，一旦購買消費力降低，經濟蕭條就不遠，等於抓到的魚沒有好通路，遠洋業者也會有窒息感，無法喘息，現在局勢動盪，盼政府協助度過難關。

施教智提到，2年前政府要大家不要倚賴中國大陸單一市場，擴展銷美，這2年好不容易有進展，現在美方又把門關起來，再來的經貿談判希望協助貿易商拓銷到美國、中國之外市場，貿易談判都要靠政府的力量，至於國內，包含農業部、經濟部，對於貿易審核案件能有單一窗口，給貿易商更便捷手續，不要這單位審5天、那單位審7個天，好不容易接單，結果審完訂單也沒了。

施教智比喻，之前就像頭被壓到水裡，現在好不容易抬起來深呼吸再講，這90天是給業者喘息，也是給政府的時間，以前原料魚輸美的關稅是零，這波加徵關稅之後影響業者的利潤。他說，還有90天寬緩期，希望政府搭一個平台，審核報關程序有統一窗口，縮短漁獲出口作業時間。