卓榮泰：美國若課32％對等關稅 產業產值影響幅度最高14％

行政院長卓榮泰11日赴立法院針對「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」專案報告，報告中指出，對於我國產業衝擊評估上，已進行高關稅及低關稅評估，而當美國公布將對我國課以32%對等關稅稅率，初步估算台灣工業產品出口美國將衰退26%，影響製造業產值5%及12.5萬就業人數，其中，對電子資訊、機械、運輸工具、重電及電線電纜、建材雜項、鋼鐵金屬、一般化學及家電可能受較大影響，推估受影響產業產值影響幅度在3-14%。

根據行政院所提出的報告中指出，美國對等關稅措施主要是為了解決貿易失衡及不公平貿易行為，美國政府認為其他國家的貿易做法已經損害美國的經濟利益，讓美國企業在競爭中處於劣勢，故而決定實施對等關稅措施，來減少不利美國經濟發展的貿易行為，促進本國製造業的發展。美國對等關稅措施給全球經濟發展帶來前所未有的挑戰，政府會全力以赴，制定有效的應對策略，確保台灣能穩定經濟，持續向前進步。

川普上任後立即推動「美國優先」的貿易與投資政策，旨在從貿易與投資兩個方面調整美國的經濟結構。川普政府則積極吸引外資擴大在美國的投資，同時防止外資對美國基礎設施與關鍵產業的威脅。此面向的政策核心不僅是為了促進美國經濟的再工業化，也是為了確保美國在全球供應鏈中的主導地位。

行政院指出，此次美國政府實施的對等關稅措施，主要是針對貿易不平衡的現況，對世界各國普遍性加徵關稅，而不僅僅針對台灣，然美國雖暫時維持加徵10%基礎稅率的90日緩衝期，尚待白宮以行政命令正式公告後，方能掌握所有細節。長期以來，台美之間已建立互信且緊密的貿易夥伴關係，政府會把握這個90日的黃金時間，針對該措施盡速與美國展開交涉進行談判。同時也會利用這90日的緩衝期，極力尋求雙贏的方案，並在支持台美產業共同成長的前提下，持續深化雙方的夥伴關係。

關稅戰 對產業的衝擊

至於對產業的衝擊，行政院表示，美國川普政府提出對等關稅之概念後，經行政部門多方蒐集及解析可能的對等關稅概念及課徵方式下，乃進行對等關稅的低稅率推估、高稅率推估與極高稅率推估之假設情境，以估算我農、工產業可能的額外關稅支出、以及評估對國競爭力的影響。

在低關稅推估情境下，推估條件為台灣取得的對等關稅稅率低於其他競爭對手，且被加徵稅率介於10%~20%。依經濟模型估算，此情境對我產業主要影響為新增關稅支出，尚不至於因課徵額外新關稅下，發生大幅降低國內訂單、產業轉移生產基地等問題；也因我國關稅較主要競爭對手為低下，除了廠商本身可自行調節產能因應外，政府協助業者的面向在於因應新增逾百億多美元的關稅負擔。

對此低推估情境，對產業衝擊仍屬風險可控，則依出口貸款、出口拓銷、外銷貸款優惠信用保證、產業提升競爭力等各面向措施，以4年時間為期，規劃對於製造業及農業分別提供261億元、100億元規模的因應方案。在低推估情境下，總體的因應支援方案預算規模推算約為361億元。

不過，美國先前提出台灣課以32%對等關稅稅率，在產業影響方面，經委由中華經濟研究院採部分均衡模型初步估算，台灣工業產品出口美國將衰退26%，影響製造業產值5%及12.5萬就業人數，其中，對電子資訊、機械、運輸工具、重電及電線電纜、建材雜項、鋼鐵金屬、一般化學及家電可能受較大影響，推估受影響產業產值影響幅度在 3-14%。而在農業方面則是，包含蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等6項輸美占比較高的產業。